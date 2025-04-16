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محافظات

تموين الفيوم يتحفظ على مخزن مياه غازية يعيد تعبئة الزجاجات بمنتج مجهول

المضبوطات، فيتو
المضبوطات، فيتو

قال سامح شبل وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، إن الأجهزة الرقابية بالمديرية والإدارات التموينية بالمراكز شنت حملة على الأسواق والمخابز والمحال التجارية ومحطات الوقود، شارك فيها مديرية الطب البيطري وجهاز حماية المستهلك وإدارة مباحث التموين ومديرية الصحة، بهدف السيطرة علي ما يطرح للتداول للاستهلاك اليومي. 

نتائج الحملة التموينية

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن الحملة أسفرت عن ضبط 2232 زجاجة مياه غازيه سعة 330 ملي مغشوشة ومقلدة، وعليها وملصق  يدوي " استيكر بلاستيك"  باسم سبيرو باتس مشروب طاقة، مطبوع على الزجاجة تحت الاستيكر، ومنتج اخر باسم استينج، عثر عليها بمخزن سلع غذائية ومياه غازية،  يستخدم زجاجات مستعملة لمنتجات أخرى،  ويعيد بتعبئتها بمنتج مياه غازية مجهولة المصدر، ويضع استيكر فوق الطباعة بعلامة تجارية معروفة. 

 

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وتم التحفظ علي المخزن والمضبوطات وأخطرت الأجهزة الأمنية لتحرير المحضر اللازم والعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.  

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