تموين الفيوم يحرر 619 مخالفة في حملات تموينية علي الأسواق

قال سامح شبل وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن الأجهزة الرقابية بالمديرية والإدارات التموينية بالمراكز شنت حملة علي الاسواق والمخابز والمحال التجارية ومحطات الوقود، بالقري والمدن في استمرت اسبوعا، شارك فيها مديرية الطب البيطري وجهاز حماية المستهلك وإدارة مباحث التموين ومديرية الصحة، بهدف السيطرة علي ما يطرح للتداول للاستهلاك اليومي.

نتائج الحملات علي الاسواق

واضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن الحملة أسفرت عن تحرير 619 مخالفة تموينية، منها 223 مخالفة في قطاعي المخابز ومحطات الوقود، كما تم تحرير 396 مخالفة تموينية متنوعة في قطاعي الاسواق والمحال التجارية، وتم إحالة المخالفات الي الأجهزة الأمنية المختصة، لتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها الي النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.

سلع تم التحفظ عليها

وتابع وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن الحملات تمكنت من التحفظ علي 43 شكائر دقيق بلدى زنة الواحدة 50 كيلوجرام بإجمالي 2050 كيلوجرم، 120 زجاجة زيت تمويني لمشروع جمعيتي، و14 كيلوجرام سردين مملح فاسد، و24 كيلوجرام لحم بقري ذبيح خارج المجزر الحكوم، كما تم ضبط تاجر تموينية يتصرف في مقررات تموينية عبارة عن " 130 زجاجة زيت، و90 كيلوجرام سكر تموين، و49 عبوة متنوعة مواد غذائية منتهية الصلاحية "، و400 كيس سناكس منتهى الصلاحية وغير صالحه للاستهلاك الآدمي لانتهاء فترة صلاحيته، و150 كيلو زيت طعام مجهول المصدر، و50 كيلو جبنه مجهولة المصدر، و475 كيلو جرام فاصوليا جافة فاسدة وغير صالحه للاستهلاك الادمي، و٤٥٠ سلعه متنوعة منتهية الصلاحية، و80 كيلو جرام من المقرمشات والسناكس مجهولة المصدر، و14 كرتونة مياه غازية فاسدة، و40 كيلوجرام زبدة منتهية الصلاحية، و140 كيلوجرام سكر، و48 زجاجة زيت تمويني.

واكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد علي الأجهزة الرقابية التابعة للمديرية والإدارات التموينية التابعة لها، بتكثيف الرقابة علي الاسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات الوقود لمواجهة جشع بعض التجار.

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