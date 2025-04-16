الأربعاء 16 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تموين الفيوم يحرر 619 مخالفة في حملات تموينية علي الأسواق

جانب من المضبوطات،
جانب من المضبوطات، فيتو

قال سامح شبل وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن الأجهزة الرقابية بالمديرية والإدارات التموينية بالمراكز شنت حملة علي الاسواق والمخابز والمحال التجارية ومحطات الوقود، بالقري والمدن في استمرت اسبوعا، شارك فيها مديرية الطب البيطري وجهاز حماية المستهلك وإدارة مباحث التموين ومديرية الصحة، بهدف السيطرة علي ما يطرح للتداول للاستهلاك اليومي.

نتائج الحملات علي الاسواق

واضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن الحملة أسفرت عن تحرير 619 مخالفة تموينية، منها 223 مخالفة في قطاعي المخابز ومحطات الوقود، كما تم تحرير 396 مخالفة تموينية متنوعة في قطاعي الاسواق والمحال التجارية، وتم إحالة المخالفات الي الأجهزة الأمنية المختصة، لتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها الي النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.

 

سلع تم التحفظ عليها

وتابع وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن الحملات تمكنت من التحفظ علي  43 شكائر دقيق بلدى زنة الواحدة 50 كيلوجرام بإجمالي 2050  كيلوجرم، 120 زجاجة زيت تمويني لمشروع جمعيتي، و14 كيلوجرام سردين مملح فاسد، و24 كيلوجرام لحم بقري  ذبيح خارج المجزر الحكوم، كما تم ضبط تاجر تموينية يتصرف في مقررات تموينية عبارة عن " 130 زجاجة زيت، و90 كيلوجرام سكر تموين، و49 عبوة متنوعة مواد غذائية منتهية الصلاحية "، و400 كيس سناكس منتهى الصلاحية وغير صالحه للاستهلاك الآدمي لانتهاء فترة صلاحيته، و150 كيلو زيت طعام مجهول المصدر، و50 كيلو جبنه مجهولة المصدر، و475 كيلو جرام فاصوليا جافة فاسدة وغير صالحه للاستهلاك الادمي، و٤٥٠ سلعه متنوعة منتهية الصلاحية، و80 كيلو جرام من المقرمشات والسناكس مجهولة المصدر، و14 كرتونة مياه غازية فاسدة، و40 كيلوجرام زبدة منتهية الصلاحية، و140 كيلوجرام سكر، و48 زجاجة زيت تمويني.

 

تموين الفيوم يتحفظ على مخزن مياه غازية يعيد تعبئة الزجاجات بمنتج مجهول

بحث 58 شكوى في لقاءات خدمة المواطنين بمراكز وقرى الفيوم

واكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد علي الأجهزة الرقابية التابعة للمديرية والإدارات التموينية التابعة لها، بتكثيف الرقابة علي الاسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات الوقود لمواجهة جشع بعض التجار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم إدارات التموين ادارة مباحث التموين الادارات التموينية الاسواق والمحال التجارية التموين والتجارة الداخلية المخابز والمحال التجارية بمحافظة الفيوم تموين الفيوم جهاز حماية المستهلك حملات علي الاسواق زيت طعام مجهول المصدر غير صالحة للإستهلاك محافظة الفيوم مخالفة تموينية متنوعة مديرية الطب البيطرى مواد غذائية منتهية الصلاحية

مواد متعلقة

تموين الفيوم يتحفظ على مخزن مياه غازية يعيد تعبئة الزجاجات بمنتج مجهول

بحث 58 شكوى في لقاءات خدمة المواطنين بمراكز وقرى الفيوم

ضبط نصف طن أسماك فاسدة قبل طرحها في شم النسيم بأسواق الفيوم

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 16-4-2025 في محافظة الفيوم

ads

الأكثر قراءة

وقع للزمالك وتراجع عن الانضمام، وفاة المهاجم أرون بوبيندزا في الصين

أوائل الأزهر يناشدون الطيب: 10 سنوات من الانتظار دون تعيين (صور)

بعد الارتفاعات الأخيرة، سعر الدولار فى البنوك المصرية اليوم الأربعاء

"بلبن" المطارد داخل مصر وخارجها، من نجم الشباك إلى متهم بالتسمم

محافظ الجيزة يكشف الأسباب الحقيقية وراء غلق 12 فرع لمحال "بـ لبن"

موضة إيه وزفت إيه معايير الرجولة والفن اتغيرت، علاء مبارك يوجه رسالة قوية لـ محمد رمضان

جنون الذهب، ارتفاع تاريخي بزيادة 100 جنيه اليوم الأربعاء

أزمة قفشة ومعلول تشعل غضب الخطيب من كولر

خدمات

المزيد

كم سعر كيلو السكر اليوم الأربعاء؟

5302 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب ترتفع بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء

أسعار الزيت اليوم الأربعاء 16-04-2025 بالأسواق

سعر طن القصدير اليوم الثلاثاء 15-4-2025

المزيد

انفوجراف

قريبا مصر بلا أطباء.. وأستاذ بجامعة هارفارد يحذر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من خواطر الشعراوي، السمات الأخلاقية للنبي يحيى (فيديو)

تفسير رؤية ركوب الحصان في المنام وعلاقتها بتولي مسئولية كبيرة

المجددون.. ابن دقيق العيد، قاضي القضاة في مواجهة الطغيان

المزيد
الجريدة الرسمية