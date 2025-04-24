تحرير 206 مخالفة تموينية في حملة مكبرة على أسواق الفيوم (صور)

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملة مكبرة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات الوقود، لمواجهة جشع التجار، والسيطرة على ما يطرح للاستهلاك اليومي، وشارك في الحملة كل من مديريتي الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك وإدارة مباحث التموين.

نتائج الحملة التموينية على الأسواق

وقال سامح شبل عبد الرازق وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم: إن الحملة حررت 206 مخالفة تموينية متنوعة، منها 75 مخالفة للمخابز، ما بين تصرف، نقص وزن، مواصفات، عدم وجود ميزان حساس، عدم وجود قائمة أسعار، وعدم نظافة أدوات العجين، كما تم تحرير 131 مخالفة تموينية متنوعة في قطاعي الأسواق والمحال التجارية، وأحيلت المخالفات إلى الجهات الأمنية لإحالتها إلى النيابات المختصة.

سلع تم التحفظ عليها

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن الحملة تمكنت من التحفظ على 800 كيلو لحوم دجاج مفروم مجهولة المصدر، و32 شيكارة دقيق مخابز بإجمالي 1600 كيلو جرام قبل بيعها في السوق السوداء، و2200 عبوة بويات، منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام، و 800 عبوة (مشروبات غازية وعصائر) منتهية الصلاحية، كما تم ضبط تاجر تمويني يجمع مقررات تموينية بغرض التربح وبيعها بالسوق السوداء بإجمالي 1200 عبوة، عبارة عن (100 كيلوجرام سكر تمويني -500 عبوة مكرونة تمويني -50 كيلوجرام أرز تمويني من حصة الدعم الإضافي-550 عبوة جبنة- عبوات شاي).

وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم أنه شدد على الأجهزة الرقابية التابعة للمديرية والإدارات التموينية التابعة لها بتكثيف الرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات الوقود لمواجهة جشع بعض التجار.

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