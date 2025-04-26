سقوط العراقي في قبضة أمن الفيوم وبحوزته 375 كيسا مخدرا

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، من القبض على عاطل وبحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة أثناء محاولته ترويجها، بدائرة مركز شرطة سنورس، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات تحت تصرف أجهزة التحقيق.

تفاصيل القبض على العراقي

كان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا مأمور مركز شرطة سنورس، يفيد بورود معلومات من المصادر السرية عن عاطل بحيازة كمية من المواد المخدرة ويعتزم الترويج لها في أحد الشوارع الرئيسية بمدينة سنورس، وأكدت التحريات صحة المعلومات، فكلف بتشكيل مأمورية ضبط للقبض على المتهم، وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم نشر الأكمنة الثابتة والمتحركة في أماكن تردد المتهم.

وتمكن الرائد عمر شوقي رئيس مباحث مركز شرطة سنورس، والنقيب عبد الرحمن الحاج معاون مباحث المركز، من القبض على المتهم «هيثم. م » وشهرته «العراقي» 35 سنة، مقيم بدائرة المركز وبحوزته " 283 كيس آيس وزن كل كيس واحد جرام، و92 كيس شابو، أثناء محاولته ترويجها ومبلغ مالى وهاتف محمول، وسلاح أبيض، وبمواجهته بالمضبوطات أقر بحيازته لها بقصد الإتجار.

وتحرر المحضر اللازم بمركز شرطة سنورس، وأخطرت النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

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