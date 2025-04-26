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خارج الحدود

ارتفاع عدد المصابين في انفجار ميناء رجائي الإيراني لـ 516 حالة

إيران، فيتو
إيران، فيتو

أكدت وكالة تسنيم الإيرانية، اليوم السبت، ارتفاع عدد المصابين في انفجار ميناء رجائي في مدينة بندر عباس إلى 516 حالة.

 كان قد وقع انفجار كبير اليوم بميناء رجائي في مدينة بندر عباس جنوبي إيران، حسبما أفادت وكالة أنباء "تسنيم".

وأكدت "تسنيم" إيقاف جميع الأنشطة في الميناء حاليا، حتى تتمكن قوات الأمن والإغاثة من السيطرة على الوضع بسرعة.

وقالت وسائل إعلام محلية إن شدة الانفجار كانت قوية، لدرجة أنها هزت الأرض وسمع صوتها في المدن القريبة، كما أدى الانفجار إلى تحطم زجاج مبان بعيدة عن الميناء بعدة كيلو مترات.

وذكر مدير عام إدارة الأزمات في محافظة هرمزغان التي تنتمي لها مدينة بندر عباس، أن سبب الحادث لا يزال مجهولا.

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