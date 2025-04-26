السبت 26 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

أمن الإسماعيلية يكشف الدافع وراء قيام سيدة بقتل طفل في فايد

أمن الإسماعيلية،
أمن الإسماعيلية، فيتو

اكتشفت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، خلال التحقيقات التي أجرتها وحدة مباحث مركز فايد، أسباب قيام السيدة مرتكبة واقعة ذبح الطفل بقرية عزبة الصفيح حيث تبين أنها قامت بذلك انتقاما من والده والذي تزوجته عرفيا.

أمن الإسماعيلية يحقق في واقعة قيام سيدة بذبح طفل في ظروف غامضة

انطلاق الحملة التنشيطية لخدمات الصحة الإنجابية بالإسماعيلية

وكانت  سيدة اقدمت على ذبح طفل يبلغ من العمر عدة سنوات بفايد في محافظة الإسماعيلية.  

 

تفاصيل الحادث المأساوي 

وتلقى اللواء محمد عامر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من العميد وائل معوض، مأمور مركز شرطة فايد، يفيد بورود بلاغ عن وقوع جريمة قتل لطفل على يد سيدة داخل نطاق المدينة. 

 

انتقال قوة أمنية إلى مكان الحادث 

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية مكثفة من مباحث مركز فايد برئاسة العقيد أحمد الصفتي رئيس المباحث، وعدد من معاونيه، إلى مكان البلاغ لسرعة التعامل مع الموقف. 

 

التحفظ على المتهمة 

ونجحت قوات الشرطة في الإسماعيلية من ضبط السيدة المتهمة، وتم التحفظ عليها، فيما فرضت الأجهزة الأمنية طوقًا أمنيًا بمحيط موقع الجريمة لتهدئة الأوضاع وطمأنة الأهالي الذين تجمعوا بأعداد كبيرة مصدومين مما حدث. 

 

وكشفت التحريات الأولية أن السيدة قامت بارتكاب الجريمة في ظروف غامضة لم تتضح تفاصيلها بعد.  

 

ويبلغ الطفل ضحية السيدة 3 سنوات ويدعي على م.ع، باشرت النيابة العامة التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة ودوافع الجريمة التي هزت مشاعر سكان المنطقة. 

 

وأفادت مصادر أمنية أن رجال المباحث في الإسماعيلية قاموا بتقنين الإجراءات اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجارٍ عرض المتهمة على جهات التحقيق المختصة لاستكمال الاستجواب واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسماعيلية بالاسماعيلية الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية فايد سيدة تقتل طفل الإسماعيلية أمن الإسماعيلية

مواد متعلقة

أمن الإسماعيلية يحقق في واقعة قيام سيدة بذبح طفل في ظروف غامضة

صحة الإسماعيلية تعلن انطلاق الحملة التنشيطية لخدمات الصحة الإنجابية

أول تعليق من نقابة المحامين بالإسماعيلية على واقعة إطلاق محام للنار على شقيقه ونجله

محافظ الإسماعيلية يشدد على استرداد أراضي الدولة وتنفيذ القانون بحسم ضد المتعدين (صور)
ads

الأكثر قراءة

مصدر بالأهلي: كولر في حالة نفسية سيئة بسبب الهجوم الجماهيري

تداعيات الخروج الأفريقي، الخطيب يلغي مران الأهلي اليوم

تعدى على زميلته بالضرب، فيديو متداول يقود الشرطة لضبط عامل بمطعم بمدينة نصر

لحظة وقوع انفجار ضخم في إيران، وظهور الدخان الأحمر ينبئ بكارثة (فيديو)

بعد موته بشكل مفاجئ، جمال شعبان يكشف سر وفاة شريف نصار ضحية التنمر الإلكتروني

تداعيات الخروج الأفريقي، الخطيب يجتمع مع كولر ورمضان

من يقود الأهلي في كأس العالم للأندية؟ مصدر يرد

اليوم، آخر موعد لشراء الشهادة السنوية بعائد 27%

خدمات

المزيد

37 ألف دولار سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت

35 جنيها سعر كيلو الأرز المعبأ اليوم السبت

أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 26- 04- 2025 في الأسواق

سعر كيلو السكر اليوم السبت 26- 04- 2025 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، برشلونة مع إنتر ميلان.. الأهلي وبتروجت.. الزمالك ضد المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

سر حداد الزوجة على زوجها أربعة أشهر وعشرة وعلى غيره 3 أيام

“ونغرس فيأكل من بعدنا”، الأوقاف تعلن موضوع خطبة الجمعة القادمة

ما نتيجة استيلاء الهوى والشيطان على قلوب الناس؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية