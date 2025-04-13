المحامون ينظمون وقفة بمجمع محاكم الإسماعيلية بعد قليل

تنظم نقابة المحامين في محافظة الإسماعيلية، بعد قليل من ظهر اليوم الأحد، وقفة احتجاجية، بساحة مجمع محاكم الإسماعيلية، وذلك رفضا لقرار زيادة رسوم الخدمات المميكنة بمحاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية.

وكان قد دعا مجلس نقابة المحامين في محافظة الإسماعيلية، بقيادة إبراهيم عبد الرحيم نقيب المحامين، عقب اجتماع عقد مساء الأمس السبت كافة جموع المحامين إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية وذلك رفضًا لقرار زيادة رسوم الخدمات المميكنة بمحاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية.

قرار بالامتناع عن توريد رسوم للخزانة

وأهاب مجلس نقابة المحامين في محافظة الإسماعيلية بكافة المحامين بضرورة الحرص على خروج الوقفة بالشكل اللائق بالمحامين والالتزام بباقى الخطوات التصعيدية والتي تشمل عدم توريد اي رسوم بخزانة محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية وذلك منذ يوم 15 من شهر أبريل الجارى لعام 2025 ولمدة 3 أيام.

وكان عبد الحليم علام، نقيب المحامين قال: إن الرسوم القضائية التي أُقرت مؤخرًا، ليست رسوم قضائية بالمفهوم العام، ولكنها رسوم مقابل أداء الخدمة فرضتها محاكم الاستئناف، فالرسوم القضائية لا تفرض إلا بقانون.

الرسوم القضائية

وأكد «علام» أنه تم إعداد مذكرة اعتراضية لتوضيح رأي وموقف النقابة من هذه الزيادة تتضمن التذكير بقرار رئيس الوزراء الصادر في 25 ديسمبر 2022، يمنع فرض أي رسوم إضافية على كاهل المواطنين، مضيفًا: «أوضحنا أن فرض الرسوم يؤثر على المواطنين والعملية القضائية، وسيؤدي إلى عزوف المواطنين عن اللجوء إلى القضاء وهو أمر خطير يمس الأمن القومي».

كما أكد النقيب العام، أن نقابة المحامين هي شريك أساسي في تحقيق العدالة وسيادة القانون، ولها دورها الفعال الذي كفله لها القانون والدستور في ممارسة هذا الحق، ويجب أن تطبق هذه الشراكة على أسس فاعلة وشراكة حقيقية على أرض الواقع دون تهميش.

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