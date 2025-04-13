الأحد 13 أبريل 2025
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محافظات

وكيل الصحة بالإسماعيلية تشيد بكفاءة الفريق الطبي بعيادة الجلدية بميدان المطافي (صور)

جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو

تفقدت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، عيادة الجلدية التخصصية الواقعة بميدان المطافى، يرافقها الدكتورة رضوى جنيد مدير العيادة للتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتوافر الأدوية والمستلزمات اللازمة للعيادة، وحرصت على الاطمئنان من المرضى على حسن رعايتهم وجودة الخدمة الطبية المقدمة لهم. 

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إشادة بكفاءة الفريق الطبي 

وأشادت وكيل وزارة الصحة  في محافظة الإسماعيلية بكفاءة الفريق الطبى بالعيادة وجهود جميع العاملين وارتفاع معدل التردد اليومى على العيادة والذى بلغ حوالى 250 مريضا نظرًا لثقة المواطن الإسماعيلي بجودة الخدمات العلاجية المقدمة للمرضى من مختلف الأعمار، مؤكدة على تقديم كافة أشكال الدعم لتطوير الأداء ووضع رؤية للاستغلال الأمثل لكافة المساحات بالمبنى بأفضل كيفية. 

جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو


 

متابعة الخدمات العلاجية 

وكانت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، جولاتها الميدانية على المنشآت الصحية بمحافظة الإسماعيلية لمتابعة انتظام سير العمل جودة الخدمات العلاجية المقدمة للمرضى.  

تفقد معمل تركيبات الأسنان 

وتفقدت وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية معمل الإسماعيلية لتركيبات الأسنان لمتابعة انتظام سير العمل وتواجد الفريق الطبي واطلعت على كشوف تردد المرضى، وتلاحظ نقص بعض المستلزمات ووجهت بسرعة التواصل واستكمال النواقص من المستلزمات الطبية من هيئة الشراء الموحد لتسريع العمل وتحسين مستوى الأداء بالمعمل.
 

جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو

ثم توجهت إلى إدارة القنطرة غرب الصحية وإلتقت مع فريق  تنظيم الأسرة مُشددة على استكمال الخطة العاجلة لتحسين الخصائص السكانية بمركز ومدينة القنطرة غرب كما التقت بقريق الوقائي للتأكد من انتظام سير العمل، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية المتبعة بجميع الوحدات الصحية ومتابعة انتظام العمل بمكاتب الصحة. 

وخلال الزيارة اجتمعت مع فريق الأسنان بإحدى الوحدات بحضور الدكتور سيد سليمان مدير إدارة القنطرة غرب ودكتورة هند نصار نائب المدير لحل بعض المشكلات التى تعيق سير العمل،وأكدت على الالتزام بالعمل بروح الفريق الواحد وتحسين مستوى الأداء والعمل على زيادة التردد ووجَّهت مدير الإدارة ومدير الوحدة بتلافى السلبيات وتطوير الأداء بالتنسيق بين المديرية والإدارة ورفع تقرير شهرى بمعدل إنجاز العمل لتقييم الأداء بالوحدة واتخاذ اللازم. 

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