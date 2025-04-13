السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية يبحث اختيار قرية بالقصاصين لتصبح قرية نموذجية (صور)

عقد اللواء محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، اليوم الأحد، اجتماعًا لبحث اختيار إحدى قرى مركز ومدينة القصاصين لرفع البنية التحتية وتقديم عدد من الخدمات لتلك القرية لتصبح قرية نموذجية، وذلك بالتعاون والتنسيق بين مؤسسة مصر الخير وأحد الممولين.

أبرز الحضور خلال الاجتماع

وبحضور وكلاء الوزارة ومديري عموم مديريات التضامن الاجتماعي والصحة والطب البيطري، ورئيس مركز ومدينة القصاصين، وممثل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة والجهات المعنية بالاجتماع.

جانب من الاجتماع، فيتو

أبرز محاور الاجتماع

ناقش الاجتماع عدة اقتراحات لعدد من القرى بمركز ومدينة القصاصين وخاصة القرى الأكثر احتياجًا؛ سعيًا لرفع كفاءة وإنتاجية تلك القرية لتصبح نموذجًا يحتذى به في التنمية.

تقديم الدعم والتطوير في جميع القطاعات

وأشارت مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، إلى أن دور مؤسسات المجتمع الأهلي هو تقديم الدعم والتطوير في جميع القطاعات مثل الصحة، التعليم، الحضانات، مكافحة الفقر، تطوير العشوائيات ودعم المرأة المعيلة.

جانب من الاجتماع، فيتو

موضحة أن التطوير يرتكز على عدة محاور منها: إنشاء العديد من المشروعات في مختلف احتياجات الأسر الأكثر استحقاقًا كالاهتمام بالرعاية الاجتماعية وتحسين بيئة السكن من خلال ترميم وبناء الأسقف ورفع كفاءة عدد من المنازل، وإنشاء محطة رفع مياه الشرب بالإضافة إلى الوصلات المنزلية، علاوة على توفير عدد من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للمساهمة في خلق مجتمع إنتاجي قائم بذاته، فضلًا عن توفير عدد من الأجهزة المنزلية لعدد من الشباب المقبلين على الزواج بالإضافة إلى مساعدات عينية.

جانب من الاجتماع، فيتو

دراسة تطوير الوحدات الصحية

وأضافت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية أنه جاري دراسة تطوير أقرب وحدة صحية للقرية محل التطوير، علاوة على تكثيف القوافل الطبية الشاملة للقرية كما سيتم تقديم الأدوية المجانية والكشف والإحالة للفحوصات الطبية والعمليات الجراحية المجانية للحالات التي تستلزم التدخل الطبي.

جانب من الاجتماع، فيتو

جانب من الاجتماع، فيتو

وفي مجال الطب البيطري، ناقش الاجتماع إنشاء وتطوير ورفع كفاءة وحدات رعاية بيطرية وتنظيم قوافل بيطرية لرعاية الثروة الحيوانية وتنميتها.

وأفادت الدكتورة سمر لطفي مدير فرع مؤسسة مصر الخير بالإسماعيلية، أنه سيتم تلقي جميع الاقتراحات من الجهاز التنفيذي بالمحافظة لوضع تصور متكامل لتطوير القرية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين بها ودراسة تلك الاقتراحات على أرض الواقع؛ من أجل وضعها قيد التنفيذ.

يأتي هذا المشروع في إطار سعي مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني بالتعاون والتنسيق مع الحكومة المصرية لتقليل الفجوة بين معدلات الفقر ومستويات المعيشة لمختلف الفئات الاجتماعية والارتقاء بجودة الحياة المعيشية لأسر الأكثر احتياجًا وتطبيق فكر التنمية المتكاملة في تقديم حلول مستدامة لهم.



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