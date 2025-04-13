الأحد 13 أبريل 2025
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محافظات

وكيل تعليم الإسماعيلية يتفقد مدارس إدارة جنوب التعليمية (صور)

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

واصل أيمن موسي وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية اليوم الأحد، جولاته الميدانية المستمرة لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية، بتفقد عدد من مدارس إدارة جنوب الإسماعيلية التعليمية، للوقوف على مدى تنفيذ التعليمات والقرارات المنظمة للعملية التعليمية.  

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والتأكد من توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب، وفقا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم،  واللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية.  

جانب من الجولة، فيتو 
جانب من الجولة، فيتو 
جانب من الجولة، فيتو 
جانب من الجولة، فيتو 

محاور الزيارة لليوم 

شملت الزيارة مدارس طه حسين الاعدادية بنين، والشهيد محمد حسن حسانين الثانوية بنات، وفاطمة الزهراء الاعادية بنات، والنثر الابتدائية، وانور السادات الرسمية للغات، وذلك بحضور أحمد الشريف مدير إدارة جنوب التعليمية.    

جانب من الجولة، فيتو 
جانب من الجولة، فيتو 
جانب من الجولة، فيتو 
جانب من الجولة، فيتو 

انتظام الدراسة داخل الفصول الدراسية 

و  تابع وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية انتظام الدراسة داخل الفصول الدراسية، ومستوى الانضباط العام، وكثافة الحضور الطلابي، كما اطلع على كراسات الواجبات والحصة، وأجرى  حوارات مباشرة مع المعلمين والطلاب للتعرف على واقع العملية التعليمية داخل المدارس، وآليات تقييم الطلاب، وتفعيل القواعد المنظمة للغياب، بما يضمن الجدية والانضباط. 

جانب من الجولة، فيتو 
جانب من الجولة، فيتو 
جانب من الجولة، فيتو 
جانب من الجولة، فيتو 

متابعة أداء الطلاب بالحصص 

كما شهد أداء الطلاب لإحدى حصص الأنشطة وأشاد بأعمال الطلاب الموهوبين، مشيرا إلى ضرورة العمل على اكتشاف ورعاية الطلاب الموهوبين وصقل مواهبهم فى كافة المجالات. 

جانب من الجولة، فيتو 
جانب من الجولة، فيتو 
جانب من الجولة، فيتو 
جانب من الجولة، فيتو 

مواصلة توزيع الاستبيان الخاص بآراء أولياء أمور الطلاب حول نظام البكالوريا 

كما وجه وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية بضرورة توزيع الاستبيان الخاص بآراء أولياء أمور الطلاب حول نظام البكالوريا المصرية البديل للثانوية العامة، وأيضا تدريب طلاب الصف الثالث الإعدادي على الامتحانات بنظام البوكليت والمقرر تعميمها على جميع مدارس الجمهورية خلال امتحانات الفصل الدراسي الثاني.  

 

و شدد وكيل الوزارة على سرعة إعداد وتنفيذ خطة تشجير وتجميل ودهانات المدارس،  وتنفيذ البرامج العلاجية  للطلاب الضعاف لتنمية مهارات القراءة والكتابة.
 

 

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