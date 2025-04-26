السبت 26 أبريل 2025
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عصام كامل

الجريدة الورقية

العدد (660) من «فيتو» وأبرز عناوينه: سحب الثقة من الحكومة

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الصفحة الأولى من العدد (660) من جريدة فيتو

عصام كامل يكتب: المقاومة.. الطريق الوحيد لتحرير الأمة

قائمة المنقولات..سلاح المطلقات!

سحب الثقة من الحكومة

تراكم الديون واستمرار الجباية وزيادة معدلات الفقر وغياب التخطيط للمستقبل وراء الغضب من «وزراء مدبولي»

نواب: تقرير «المركزي للمحاسبات» يكشف عدم التزامها بـ«التقشف»..والأغلبية البرلمانية توفر لها الحصانة

قطاعات الناشئين..ملايين مهدرة والحصيلة صفر

أزمات أصحاب البالطو الأبيض

هجرة الأطباء تفضح خطايا منظومة خالد عبد الغفار..7 آلاف طبيب استقالوا فى 2024..والنقيب السابق: زيادة أعداد الخريجين كارثة!

ناصر وفوزي..الحقيقة الكاملة وراء خصومة الرئيس والموسيقار

الصين vs أمريكا..أسرار حرب تكسير العظام بين الكبار

الاستثمارات الخليجية تنعش الاقتصاد المصري

محمد رمضان..don’t mix كل شيء والعكس

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