يحدث الآن، هجوم صاروخي على إسرائيل وصفارات الإنذار تدوي في تل أبيب والقدس

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي هجومًا صاروخيًّا من اليمن باتجاه إسرائيل، وأن منظومات الدفاع الجوي تعمل لاعتراض الصواريخ.



وطلب جيش الاحتلال من الإسرائيليين اتباع الإرشادات الصادرة عن قيادة الجبهة الداخلية.

وقال إن صفارات الإنذار دوت في عدد من المناطق في إسرائيل إثر إطلاق مقذوف من اليمن.

وشملت مناطق الإنذار وسط إسرائيل والقدس ومحيطها وجنوبها.

وحاولت الدفاعات الإسرائيلية اعتراض الصاروخ اليمني فوق مدينة بئر السبع.

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