السبت 26 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

يحدث الآن، هجوم صاروخي على إسرائيل وصفارات الإنذار تدوي في تل أبيب والقدس

هجوم صاروخي على إسرائيل،
هجوم صاروخي على إسرائيل، فيتو

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي هجومًا صاروخيًّا من اليمن باتجاه إسرائيل، وأن منظومات الدفاع الجوي تعمل لاعتراض الصواريخ.
 

وطلب جيش الاحتلال من الإسرائيليين اتباع الإرشادات الصادرة عن قيادة الجبهة الداخلية.

 وقال إن صفارات الإنذار دوت في عدد من المناطق في إسرائيل إثر إطلاق مقذوف من اليمن.

وشملت مناطق الإنذار وسط إسرائيل والقدس ومحيطها وجنوبها.

وحاولت الدفاعات الإسرائيلية اعتراض الصاروخ اليمني فوق مدينة بئر السبع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جيش الإحتلال الإسرائيلي هجوم صاروخي منظومات الدفاع الجوي مدينة بئر السبع
ads

الأكثر قراءة

الأهلي يحسم رحيل كولر ومصطفى عبده يكشف تفاصيل عن البديل (فيديو)

مصدر: محمد شوقي الناجي الوحيد من مذبحة الجهاز الفني المرتقبة

اليوم، أولى جلسات حظر صفحات فدوى مواهب ومنعها من التدريس والدعوة الدينية

مصطفى عبده لـ كولر بعد تصريحه عن التعادل مع صن داونز: أنت شارب حاجة (فيديو)

لا تبدو مطمئنة، مدرب نيس يصدم الجماهير بشأن إصابة محمد عبد المنعم

الدفع بـ 19 سيارة إسعاف وإطفاء، حريق هائل بشارع تجاري شهير بالشرقية (فيديو وصور)

سيد عبد الحفيظ يرد على أنباء اقترابه من العودة إلى منصبه مديرا للكرة بالأهلي (فيديو)

قبل تشييع جنازته اليوم، كيف حنط جثمان البابا فرنسيس؟ وماذا سيحدث لجثمانه بعد الجنازة؟

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الجمعة

37 ألف دولار للطن، سعر القصدير بالبورصات العالمية

استقرار أسعار الأرز في الأسواق اليوم الجمعة 25/4/2025

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، برشلونة مع إنتر ميلان.. الأهلي وبتروجت.. الزمالك ضد المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 26 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات بالتوقيت الصيفي

مواقيت الصلاة اليوم السبت 26 – 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات بالتوقيت الصيفي

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 26 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات بالتوقيت الصيفي

المزيد
الجريدة الرسمية