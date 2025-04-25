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رياضة

شاهد، ماذا فعلت جماهير الأهلي مع كولر بعد الخروج الإفريقي

كولر، فيتو
كولر، فيتو

رصدت عدسة فيتو داخل استاد القاهرة هجوم جماهير النادي الأهلي علي مارسيل كولر المدير الفني للفريق،  بعد خروج الفريق من بطولة دوري أبطال إفريقيا من الدور نصف النهائي، حيث قامت جماهير الأهلي بإلقاء زجاجات المياه على مارسيل كولر.

وتعادل الأهلي مع نظيره صن داونز، 1/1 في  المباراة التي أقيمت بينهما علي استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب الدور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يعلن الأهلي إقالة مارسيل كولر، خاصة وأن إدارة الفريق تبحث العديد من السير الذاتية لعدد من المدربين.

تشكيل الأهلي أمام صن داونز 

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: رامي ربيعة وياسر إبراهيم وأشرف داري ومصطفى العش ومحمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية وإمام عاشور وأحمد رضا وطاهر محمد.

خط الهجوم: جراديشار.

تشكيل صن داونز ضد الأهلي 

وجاء تشكيل صن داونز كالتالي: 

حراسة المرمى: رونوين ويليامز.
خط الدفاع: كيكانا- موداو- موكوينا- ليبوسا.
خط الوسط: أدامز- لوكاس ريبيرو- مارسيلو أليندي- موديبا.
خط الهجوم: ماتيوس- ثابيلو مورينا.

 

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