الجمعة 25 أبريل 2025
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خارج الحدود

مقتل وإصابة 7 جنود إسرائيليين في معارك مع المقاومة برفح

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، في تقرير لها اليوم الجمعة، أن جنديا إسرائيليا قتل وأصيب 6 آخرين   خلال معارك في حي تل السلطان في رفح.

مصادر إسرائيلية: إصابة 6 جنود في حادث أمني بغزة
 

وأكدت وسائل الإعلام العبرية في تقريرها أن الجنود المستهدفين في جنوب غزة هم من القوة التابعة لحرس الحدود الإسرائيلي.

وبالأمس الخميس، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه، عن  إصابة ضابط من وحدة ياهلوم وجنود من الكتيبة 79 بجروح خطيرة في معارك شمال قطاع غزة.


مقتل قائد دبابة إسرائيلي شمال غزة


وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل قائد دبابة من كتيبة 79 في معارك شمال قطاع غزة، في حين وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن قائد الدبابة قتل بنيران قناص في بيت حانون قرب موقع عسكري في المنطقة العازلة.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، بمقتل جندي بجيش الاحتلال على الأقل وإصابة ما لا يقل عن 7 من الجنود بقصف صاروخي استهدفهم في غزة.

 

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رفح جيش الاحتلال غزة

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