الخميس 24 أبريل 2025
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خارج الحدود

ارتفاع عدد ضحايا العدوان على غزة منذ فجر اليوم إلى 44 شهيدا

ضحايا العدوان الإسرائيلي
ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة، فيتو

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، باستشهاد 44 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم، 31 منهم بمدينة غزة وشمالي القطاع.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أكدت مصادر طبية فلسطينية استشهاد 20 شخصًا في غارات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر اليوم 13 منهم بمدينة غزة وشمال القطاع.

غارات جوية ومدفعية عنيفة

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ ساعات فجر اليوم الخميس، سلسلة غارات جوية ومدفعية عنيفة على مناطق متفرقة من قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد وإصابة العشرات من المدنيين، بينهم الصحفي الفلسطيني سعيد أمين أبو حسنين وزوجته وابنته، وفقًا لما أكدته مصادر صحفية فلسطينية.  

واستهدفت إحدى الغارات مدينة دير البلح وسط القطاع، حيث أكدت مصادر طبية استشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرين بجراح وصفت بعضها بالخطيرة.  

 

هجوم عنيف على خان يونس

كما شهدت مدينة خان يونس جنوب القطاع هجومًا عنيفًا على المنازل السكنية، راح ضحيته ثلاثة فلسطينيين بينهم طفلان، بينما أصيب آخرون بجروح متفاوتة الخطورة.  

الطائرات الحربية قصفت منزلًا في منطقة المعسكر الغربي بخان يونس

وبحسب المصادر المحلية، فقد تركزت الغارات في عدد من المواقع المدنية، حيث قصفت الطائرات الحربية منزلًا في منطقة المعسكر الغربي بخان يونس، ومنزلين آخرين أحدهما في الشارع الثالث بحي الشيخ رضوان شمال غرب غزة، والآخر قرب مسجد النور على طريق رفح الغربية.  

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غزة قطاع غزة جيش الاحتلال

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