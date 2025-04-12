جيش الاحتلال ينسف مربعا سكنيا في رفح

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية اليوم السبت، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، نسف مربع سكني في شمال شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

جيش الاحتلال ينسف مربع سكني في غزة

ووسع جيش الاحتلال من عملياته العسكرية البرية في غزة، لتصل إلى منطقتي الدرج والتفاح شمالي القطاع الفلسطيني.

وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، اليوم السبت، إن قوات الاحتلال وسعت أنشطتها البرية إلى منطقة الدرج والتفاح في شمال قطاع غزة.

وبيّن عبر حسابه على منصة "إكس"، أن قوات الاحتلال بدأت العمل الليلة الماضية في منطقة الدرج والتفاح في قطاع غزة، وذلك بهدف تعميق السيطرة العملياتية في المنطقة وتوسيع منطقة التأمين الدفاعية".

وادعى أدرعي أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قضت على عدد من المخربين ودمرت نقاط استطلاع وبنى تحتية إرهابية ومسار نفق تحت الأرض" وفق تعبيره.

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