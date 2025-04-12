السبت 12 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

جيش الاحتلال ينسف مربعا سكنيا في رفح

غزة، فيتو
غزة، فيتو

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية اليوم السبت، أن  جيش الاحتلال الإسرائيلي، نسف مربع سكني في شمال شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

 

جيش الاحتلال ينسف مربع سكني في غزة 

ووسع جيش  الاحتلال من عملياته العسكرية البرية في غزة، لتصل إلى منطقتي الدرج والتفاح شمالي القطاع الفلسطيني.

وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، اليوم السبت، إن قوات الاحتلال وسعت أنشطتها البرية إلى منطقة الدرج والتفاح في شمال قطاع غزة.

وبيّن عبر حسابه على منصة "إكس"، أن قوات الاحتلال بدأت العمل الليلة الماضية في منطقة الدرج والتفاح في قطاع غزة، وذلك بهدف تعميق السيطرة العملياتية في المنطقة وتوسيع منطقة التأمين الدفاعية".

وادعى أدرعي أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قضت على عدد من المخربين ودمرت نقاط استطلاع وبنى تحتية إرهابية ومسار نفق تحت الأرض" وفق تعبيره.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جيش الاحتلال غزة رفح

مواد متعلقة

جيش الاحتلال يعلن رسميًا استكمال حصار رفح الفلسطينية وبناء محور موراج بغزة

جيش الاحتلال يستكمل إقامة محور موراج ومحاصرة رفح من جميع الاتجاهات

الأكثر قراءة

نهاية مأساوية لـ 3 موظفين، سيارة أودت بحياتهم على طريق السويس

تسبب في كسر ساقه، لاعب فاركو يدخل في نوبة بكاء ويعتذر للقندوسي

وزير البترول الأسبق يكشف مفاجأة صادمة عن دعم السولار والبوتاجاز (فيديو)

إجراء جديد من عامل الدليفري ضد هبة قطب في واقعة إتلاف الأوردر

بث مباشر، مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري نايل 2025

إصابة قوية لأحمد قندوسي في مباراة سيراميكا مع فاركو

كولر يكشف سبب تغيير بن شرقي أمام بيراميدز ويؤكد: سنقاتل على الدوري

الأهلي يخطف تعادلا مثيرا من بيراميدز في الدقيقة الأخيرة بالمباراة (صور)

منوعات

المزيد

من سوهاج إلى شبرا، بخيت وأبو العز 30 عامًا من صناعة البهجة في موسم بيع السعف (فيديو وصور)

إقبال ضعيف على السعف في محيط الكنائس بشبرا مصر (صور)

استئصال كلية خنزير من جسد مريضة بعد 4 أشهر من زراعتها

فتش عن الروتين اليومي، سر إطلالة كيت ميدلتون الساحرة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت 12/ 4/ 2025

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم السبت 12/ 4/ 2025

سعر السكر في السوق المحلية اليوم 12-4-2025

تعرف على أسعار زيت الطعام مساء اليوم السبت 12- 04- 2025 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

ماذا حدث في واقعة السائحة وحمار الأهرامات؟.. 4 قرارات من النيابة (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

ما حكم من حلف بالله كذبًا على أمر فعله أنه لم يفعله ؟، الأزهر للفتوى يجيب

الحج 2025، تعرف على بيان فرضية الركن الخامس للإسلام وأهم مقاصده

«يعلم السر وأخفى»، الشعراوي يوضح مظاهر علم الله بالظاهر والباطن (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية