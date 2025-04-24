الخميس 24 أبريل 2025
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خارج الحدود

رئيس أركان جيش الاحتلال يهدد بتوسيع العمليات في غزة

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، إيال زامير، اليوم الخميس: إذا لم نشهد قريبا تقدما في إعادة المحتجزين فسنوسع نطاق عملياتنا في غزة بشكل كبير.

جيش الاحتلال يهدد بتوسيع العمليات في غزة 

وأضاف رئيس أركان جيش الاحتلال في حديثه اليوم: نواصل الضغط العملياتي وتضييق الخناق على حماس قدر الإمكان.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، بمقتل جندي بجيش الاحتلال على الأقل وإصابة ما لا يقل عن 7 من الجنود بقصف صاروخي استهدفهم في غزة.

ضربة موجعة لجيش الاحتلال في غزة

وأكد الإعلام العبري وقوع حدث أمني خطير في قطاع غزة وسماع دوي انفجارات كبيرة ومتتالية.

إطلاق صاروخ مضاد للدروع وعملية قنص شمالي قطاع غزة

وأوضحت أن الحدث الصعب في قطاع غزة يتعلق بلواء المدفعية والفرقة 36.

وأفاد الإعلام الإسرائيلى بوجود قتيل وعدد من الجرحى في صفوف جيش الاحتلال جراء عملية إطلاق صاروخ مضاد للدروع وعملية قنص شمالي قطاع غزة.

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جيش الاحتلال غزة حماس

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