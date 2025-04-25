الجمعة 25 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

التالتة شمال تقترب من الامتلاء قبل ساعات من مباراة الأهلي وصن داونز (صور)

جماهير الأهلي، فيتو
جماهير الأهلي، فيتو

اقتربت مدرجات الدرجة الثالثة الخاصة بمشجعي النادي الأهلي من الامتلاء قبل ساعات من انطلاق مباراة الفريق أمام صن داونز، في المواجهة المرتقبة فى السابعة مساء اليوم، فى إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز والقناة الناقلة الناقلة

وتقام مباراة العودة بين الأهلي وصن داونز بإياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على استاد القاهرة الدولي  في السابعة مساء اليوم الجمعة.

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

النادي الأهلي الأهلي دوري أبطال أفريقيا صن داونز الأهلي وصن داونز

مواد متعلقة

جماهير الأهلي تتوافد علي ستاد القاهرة قبل مواجهة صن داونز (صور)

مدرب صن داونز يعتذر لجماهيره قبل مواجهة الأهلي، اعرف التفاصيل
ads

الأكثر قراءة

عالم بالأوقاف يعلق على قتل شاب لقطة: قد لا يدخل الجنة ولو كان صواما قواما

الزمالك يتحرك قانونيًا ضد مرتضى منصور

التالتة شمال تقترب من الامتلاء قبل ساعات من مباراة الأهلي وصن داونز (صور)

ترامب: لن أنجر إلى حرب مع إيران بسبب نتنياهو

جماهير الأهلي تتوافد علي ستاد القاهرة قبل مواجهة صن داونز (صور)

رفعت فياض يكتب: الإضرار بالمعاهد الخاصة.. رسالة من عميد سابق تكشف المستور

بعد إقالتها بسبب دعم فلسطين، نادي داجنهام الإنجليزي يعتذر رسميًا لـ سلمى مشهور

حكم الكلاسيكو ينهار بالبكاء في المؤتمر الصحفي لهذا السبب (فيديو)

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

استقرار أسعار السكر اليوم الجمعة في الأسواق

سعر طن الأرز الشعير الرفيع يسجل 17700 جنيه اليوم الجمعة

سلندرات الألومنيوم تسجل 140 ألف جنيه اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

5 نجوم عالميين على رادار الدوري السعودي في الميركاتو الصيفي القادم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عالم بالأوقاف يعلق على قتل شاب لقطة: قد لا يدخل الجنة ولو كان صواما قواما

والدا النبي في الجنة أم في النار؟.. يسري جبر يجيب

دعاء يوم الجمعة للغاليين.. لا تتردد في قوله

المزيد
الجريدة الرسمية