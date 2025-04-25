محافظ الدقهلية يتفقد منافذ البيع وسوق اليوم الواحد بالمنصورة (صور)

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، ظهر اليوم عددا من منافذ بيع الخضروات والفاكهة والسلع الغذائية، كما تفقد سوق اليوم الواحد بشارع قناة السويس بالمنصورة، وتابع الأسعار المعلنة من خلال الشاشات الإلكترونية في كل منفذ والمعلن عليها الأسعار الرسمية للبيع.

المتابعة على مدار الساعة للأسعار المعلنة على الشاشات الإلكترونية ومقارنتها بأسعار البيع الفعلي

وأكد محافظ الدقهلية على المتابعة اليومية للأسعار المعلنة عبر الشاشات، وأهاب بالمواطنين الشراء وفقا لها، والابلاغ عن أي منفذ لا يلتزم بها أو يغالي في الأسعار أو لا تعمل الشاشات الإلكترونية في منفذه، وكلف التموين بالتنسيق مع لجان المتابعة المكلفة من الديوان العام للمحافظة، بالمتابعة على مدار الساعة للأسعار المعلنة على الشاشات الإلكترونية ومقارنتها بأسعار البيع الفعلي للسلع بمنافذ البيع، واتخاذ الإجراءات القانونية لغلق أي منفذ في حالة البيع بأسعار غير المعلنة خلال الشاشات.

كما تفقد محافظ الدقهلية سوق اليوم الواحد بشارع قناة السويس في المنصورة للتأكد من الإلتزام بالأسعار المخفضة للسلع الأساسية، والتقى بالمواطنين واستمع إليهم مؤكدًا لهم حرصه على تلبية احتياجاتهم اليومية وتحقيق مطالبهم المشروعة وأن جولاته لا تتوقف من أجل الوقوف بنفسه على المشكلات وسرعة الحل والتعرف على الأوضاع على الطبيعة ومن أرض الواقع.

محافظ الدقهلية يتفقد شوارع المنصورة

كذلك تفقد محافظ الدقهلية عدد من شوارع مدينة المنصورة لمتابعة مستوى النظافة العامة بالشوارع، حيث تفقد شارع الجمهوريه، وعبد السلام عارف، والمشاية، قناة السويس، والإمام محمد عبده، وشارع سعد زغلول، وأكد على استمرار الحفاظ على مستوى النظافة اللائق والمظهر الحضاري للمدينة ولكافة المدن.

رفع أي إشغالات بشوارع المدينة تعوق حركة المرور والسير

ووجه محافظ الدقهلية برفع أي إشغالات بشوارع المدينة تعوق حركة المرور والسير، ورفع أي اشغالات من الشارع العام سواء كان أمام المحال التجارية أو المنازل وتغليظ العقوبة في حالة تكرار اشغال الشارع وإعاقة حركة السير والمرور، وأكد أن عملنا هو تحقيق مطالب ومصالح المواطنين وحل أي مشكلات قد تواجههم، مضيفًا أن الدولة تبذل جهودا كبيرة وتنفق أموالا وتوظف مواردها لخدمة المواطنين في مختلف القطاعات والمجالات وفي جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة.

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