ننشر كلمة رئيس جنايات المنصورة قبل النطق بالإعدام على سيدة وعشيقها لإنهاء حياة زوجها

وجه المستشار أحمد فؤاد الشافعي، رئيس محكمة جنايات المنصورة، كلمة قاسية للمتهمة بالتخلص من زوجها بمساعدة عشيقها، بقرية أبو نور الدين التابعة لمركز الستاموني، وذلك خلال جلسة النطق بالحكم، اليوم الأربعاء، حيث قضت المحكمة بمعاقبتهما بالإعدام شنقًا.

كلمة رئيس جنايات المنصورة للمتهمة بالتخلص من زوجها بمساعدة عشيقها

حيث قال بسم الله أحكم الحاكمين وأعدله، أقام ملكه وأوسع عدله فدام ملكه ودام عدله، اجتمعت المحكمة لتفصل في واحدة من أبشع الجرائم التي انتهكت فيها كل القيم والأعراف، وتبدلت مشاعر الرحمة بالقسوة والود بالحقد، المتهمة الأولى كانت زوجة للمجني عليه منذ أكثر من 19 عامًا، وأوعز الشيطان لها بإقامة علاقة آثمة محرمة مع المتهم الثاني، واستمرا في معصيتهما وجحودهما حتى نما لعلم المجني عليه بالعلاقات الآثمة، فما كان منه إلا أن ضيق عليها الخناق، وبدأ في مراقبة تصرفاتها، وفي سبيل استمرارها في تلك العلاقة، زين لها والمتهم الثاني الشيطان على أن يتفقا فيما بينهما على الخلاص من المجني عليه، وخططا واتفقا وبيتا النية وعقدا العزم على القتل، وتنفيذًا لجرمهما، أعدا لذلك سلاح أبيض سكينا وحجرين، خبأتهم المتهمة في مكان الواقعة.



و أدخلت المتهمة المتهم الثاني لمنزل المجني عليه خلسة، ليختبئ في منزله الآمن الذي يطمئن فيه، مترصدًا له، ولما حان وقت تنفيذ الجريمة أغلقت أبواب حجرة أبنائها عليهم، وأوعزت لزوجها أن هناك أمر يحدث في حظيرة المواشي، وتوجه للحظيرة، وما أن اقترب من مكان اختباء المتهم للثاني، عاجله بضربة بطوبة في الوجه، وسقط أرضًا، واستمر في ضربه والتعدي عليه، وقامت المتهمة الثانية بضربه بالحجر، واستلا السكين وطعناه عدة طعنات في ظهره، وقام المتهم الثاني بإحضار فأس وانهالا على رأسه ضربًا به دون رحمة، ولم يتركاه إلا جثة هامدة.

فاضت روح المجني عليه المظلومة إلى بارئها، تشكو إليه ظلم وغدر الزوجة

و قد فاضت روح المجني عليه المظلومة إلى بارئها، تشكو إليه ظلم وغدر الزوجة، قتلتما المجني عليه ظلمًا وغدرًا وعدوانًا، دون ذنب من أجل أن تنغمثا في العلاقة المحرمة، لم تصوني عهدًا وانتهكتما شرف وحرمة منزل المجني عليه، ولم تكوني زوجة صالحة ولا أمًا لأبنائك، وبدلتي الرحمة بالظلم والجحود، واستبحتما المحرمات، ولم تكتفيا بما لحق بالمجني عليه، بل تماديتما في ظلمكما وشهواتكما المحرمة، وقتلتموه بلا رحمة ولا شفقة، ولم تكوني به سكنًا ولا أمنًا ولا أمانًا.

و المحكمة قد استقر في وجدانها في ثبوت تلك الجريمة في حق المتهمين، وكان لزامًا عليها أن تقول كلمتها نصرة للعدالة والحق، وصونًا لحرمات البيوت، وردعًا لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذا الإثم العظيم، اليوم تحجب عنكما المحكمة رحمتها ورأفتها، فمن لا يرحم لا يرحم، وكان جزائكما من جنس عملكما.

وكانت عاقبت محكمة جنايات المنصورة ربة منزل وعشيقها، بعد إدانتهما بقتل زوجها عمدًا مع سبق الإصرار والترصد في قرية أبو نور الدين بمركز الستاموني، محافظة الدقهلية، بالإعدام شنقا وذلك عقب ورود التصديق من مفتي الجمهورية.

الإعدام لسيدة وعشيقها لإنهاء حياة الزوج في الدقهلية

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد فؤاد الشافعي، وعضوية المستشارين خالد عبد الحميد السعدني، الدكتور شعبان إبراهيم غالب، وأدهم عبد العزيز حلمي، في القضية رقم 7408 لسنة 2024 جنايات الستاموني.

تفاصيل واقعة جريمة القتل

وتعود الواقعة إلى 2 أكتوبر 2024، حين أحال المستشار عمرو ضيف، المحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية، المتهمين فاطمة م.م.أ. (35 سنة، ربة منزل) وعشيقها محمد ع.إ.أ. (19 سنة، عامل زراعي) للمحاكمة، لاتهامهما بقتل المجني عليه السيد عبدالباري حامد، زوج المتهمة الأولى، بعد أن خططا مسبقًا للجريمة.

نص التحقيقات في واقعة مقتل شخص على يد سيدة وعشيقها

وأظهرت التحقيقات أن المتهمين أعدّا سكينًا وفأسًا وحجرًا، وترصدا للضحية في المكان الذي اعتادا تواجده فيه، ثم انهال عليه المتهم الثاني بالحجر على رأسه، وعاجلته المتهمة الأولى بطعنات في الظهر، قبل أن يوجها له ضربات قاتلة بالفأس، مما تسبب في إصابات أودت بحياته.

التهم الموجهة للمتهمين

كما نسبت النيابة للمتهمين حيازة أسلحة بيضاء دون ترخيص، وأشارت الشهادات إلى سماع أصوات استغاثة من منزل المجني عليه، قبل العثور عليه جثة هامدة مضرجًا في دمائه، وسط أدوات الجريمة.

وأكد تقرير الطب الشرعي أن الوفاة جاءت نتيجة إصابات رضية شديدة في الرأس، تسببت في تهتك المخ وفشل المراكز الحيوية بالجسم، إضافة لطعنات نافذة في الظهر وجرح قطعي في اليد، ناتجة عن استخدام أدوات حادة وصلبة.

نتائج التحريات في واقعة القتل

وكشفت التحريات وجود علاقة غير شرعية بين المتهمين، وأن الجريمة وقعت بعد اكتشاف الزوج تلك العلاقة، ما دفع المتهمين للتخلص منه. وقد تم ضبط الأدوات المستخدمة بمسرح الجريمة، وتمت مواجهة المتهمين بالأدلة والشهادات التي أكدت ارتكابهما للواقعة.

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