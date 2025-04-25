الجمعة 25 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

استمرار أسواق اليوم الواحد في الدقهلية استجابة لطلبات المواطنين (صور)

إقبال على سوق اليوم
إقبال على سوق اليوم الواحد بالدقهلية، فيتو

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، استمرار سوق اليوم الواحد، بشارع قناة السويس في المنصورة، وفي جميع المراكز والمدن، يومي الجمعة والسبت، استجابة لطلب المواطنين، وتوفير المنتجات الغذائية المختلفة بأسعار تنافسية، للمساهمة في رفع الأعباء، بالتنسيق مع وزارة التموين.

وأكد "مرزوق" أن السلع المعروضة بأسواق اليوم الواحد، تباع بأسعار مخفضة بأكثر من 30%، وبجانب سوق اليوم الواحد، تم التوسع في منافذ أمان، ومستقبل مصر، ومنافذ ضد الغلاء، وبيع السلع الغذائية والخضراوات والفاكهة، بمراكز ومدن المحافظة لتيسير حصول المواطنين على احتياجاتهم من السلع المختلفة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسعار تنافسية أسواق اليوم الواحد اسعار مخفضة اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية المنتجات الغذائية اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية مراكز ومدن المحافظ منتجات الغذائية

مواد متعلقة

تفاصيل خطط تنمية ميناء طابا

مراكز شباب الإسكندرية تواصل احتفالاتها بعيد تحرير سيناء

جهود أمنية مكثفة لكشف غموض مقتل سمسار بمكتبه في الدقهلية

تفاصيل مصرع طفل دهسا أسفل عجلات سيارة ربع نقل في الدقهلية

ads

الأكثر قراءة

عالم بالأوقاف يعلق على قتل شاب لقطة: قد لا يدخل الجنة ولو كان صواما قواما

الزمالك يتحرك قانونيًا ضد مرتضى منصور

ترامب: لن أنجر إلى حرب مع إيران بسبب نتنياهو

التالتة شمال تقترب من الامتلاء قبل ساعات من مباراة الأهلي وصن داونز (صور)

جماهير الأهلي تتوافد علي ستاد القاهرة قبل مواجهة صن داونز (صور)

رفعت فياض يكتب: الإضرار بالمعاهد الخاصة.. رسالة من عميد سابق تكشف المستور

بعد إقالتها بسبب دعم فلسطين، نادي داجنهام الإنجليزي يعتذر رسميًا لـ سلمى مشهور

حكم الكلاسيكو ينهار بالبكاء في المؤتمر الصحفي لهذا السبب (فيديو)

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

استقرار أسعار السكر اليوم الجمعة في الأسواق

سعر طن الأرز الشعير الرفيع يسجل 17700 جنيه اليوم الجمعة

سلندرات الألومنيوم تسجل 140 ألف جنيه اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

5 نجوم عالميين على رادار الدوري السعودي في الميركاتو الصيفي القادم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عالم بالأوقاف يعلق على قتل شاب لقطة: قد لا يدخل الجنة ولو كان صواما قواما

والدا النبي في الجنة أم في النار؟.. يسري جبر يجيب

دعاء يوم الجمعة للغاليين.. لا تتردد في قوله

المزيد
الجريدة الرسمية