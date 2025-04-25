استمرار أسواق اليوم الواحد في الدقهلية استجابة لطلبات المواطنين (صور)

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، استمرار سوق اليوم الواحد، بشارع قناة السويس في المنصورة، وفي جميع المراكز والمدن، يومي الجمعة والسبت، استجابة لطلب المواطنين، وتوفير المنتجات الغذائية المختلفة بأسعار تنافسية، للمساهمة في رفع الأعباء، بالتنسيق مع وزارة التموين.

وأكد "مرزوق" أن السلع المعروضة بأسواق اليوم الواحد، تباع بأسعار مخفضة بأكثر من 30%، وبجانب سوق اليوم الواحد، تم التوسع في منافذ أمان، ومستقبل مصر، ومنافذ ضد الغلاء، وبيع السلع الغذائية والخضراوات والفاكهة، بمراكز ومدن المحافظة لتيسير حصول المواطنين على احتياجاتهم من السلع المختلفة.

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