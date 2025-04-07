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وكيل تعليم الدقهلية يتفقد مدارس إدارة السنبلاوين (صور)

وكيل تعليم الدقهلية
وكيل تعليم الدقهلية بمدارس السنبلاوين، فيتو

واصل اليوم الإثنين، المهندس محمد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم في محافظة الدقهلية جولاته الميدانية لمتابعة انتظام العملية التعليمية بإدارة السنبلاوين التعليمية.

وكيل أول تعليم الدقهلية في جولة بمدارس السنبلاوين 

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.

رافق وكيل أول تعليم الدقهلية.  أحمد هلال مدير إدارة شئون مكاتب وكيل الوزارة،  عبد الوهاب الغندور مكتب وكيل الوزارة، وكان في استقباله محمد إبراهيم مدير الإدارة محمد عبد الله وكيل الإدارة.

 

المدارس المستهدفة في الزيارة. 
وخلال الجولة تفقد وكيل تعليم الدقهلية ومرافقيه مدارس: 
-ماهر الشريف الابتدائية المشتركة بشبرا قبالة
-شبرا قبالة الإعدادية المشتركة 
-أحمد لطفي السيد الثانوية بنين 
-مدرسة الخطوط.

الالتزام بجميع القوانين والقرارات الوزارية

تابع  وكيل أول الوزارة الفصول واطلع على نسب حضور الطلاب مؤكدًا على ضرورة الالتزام بجميع القوانين والقرارات الوزارية 

توفير بيئة سليمة وتفعيل الأنشطة الطلابية 

ووجه وكيل أول تعليم الدقهلية بضرورة توفير بيئة تربوية سليمة لتحقيق الأهداف المرجوة من العملية التعليمية كما أشار  إلى أهمية تفعيل الأنشطة المدرسية لما لها من دور فعال في تعزيز التحصيل الدراسي للطلاب.

 

 

أثني الرشيدي على ما لمسه من نظافة ونظام المدارس.

وفي ختام متابعته أثني الرشيدي على ما لمسه من نظافة ونظام المدارس محل الزيارة والتزام وانضباط الطلاب وهيئة التدريس والعاملين وتمني للجميع دوام التوفيق والسداد.

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