جهود أمنية مكثفة لكشف غموض مقتل سمسار بمكتبه في الدقهلية

تكثف الأجهزة الأمنية في الدقهلية لليوم الثاني علي التوالي بقيادة اللواء محمد عز مدير المباحث واللواء محمد الحسيني مدير مباحث المديرية جهودها لكشف غموض وملابسات العثور على جثمان صاحب مكتب عقارات في العقد الرابع من عمره وشهرته “حموكشة” داخل مكتبه في جمصة لافظا أنفاسه الأخيرة.

تفريغ الكاميرات لكشف غموض مقتل صاحب مكتب عقارات بجمصة

حيث تقوم الأجهزة الأمنية بتفريغ الكاميرات وتوسيع دائرة الاشتباه لكشف غموض وملابسات العثور على الجثمان في مكتبه بجمصة جثة هامدة.

وكان قد شهد مركز جمصة في محافظة الدقهلية العثور على جثة صاحب مكتب عقارات مقتولًا بضربة على رأسه من الأمام، وملقى على الأرض داخل مكتبه بمنطقة 15 مايو بمدينة جمصة، في ظروف غامضة.

العثور على جثة شخص داخل مكتب عقارات

تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة جمصة، بالعثور على جثة شخص داخل مكتب عقارات بمنطقة 15 مايو، وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة جمصة لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الجثة لشخص يدعى محمد رضا المصري، وشهرته "حموكشة"، ويبلغ من العمر 42 عامًا، مقيم بمنطقة جمصة البلد، ومالك مكتب عقارات بمنطقة 15 مايو.

بضربه قوية علي الرأس نقل الجثة إلى المشرحة

وتبين أن المجني عليه تلقى ضربة قوية على الرأس من الأمام، تسببت في حدوث نزيف داخلي بالمخ، ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته، وذلك في ظروف غامضة.

تم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى جمصة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي أمرت بتحويل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي.

تشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة وفريق بحث لكشف الغموض

وأمرت النيابة العامة التي تجري التحقيق في الواقعة، انتداب الطبيب الشرعي لتشريحه وبيان سبب الوفاة.ومن ناحية أخرى، يكثف ضباط وحدة مباحث قسم شرطة جمصة من جهودهم لكشف غموض وملابسات الواقعة، ومراجعة كاميرات المراقبة بمحيط محل الجريمة لضبط الجاني.

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