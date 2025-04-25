استطلاع لـ معاريف: 42% من الإسرائيليين فقدوا الثقة في نتنياهو

قال استطلاع لصحيفة "معاريف" إن 58% من الإسرائيليين لديهم ثقة ضئيلة برئيس الحكومة بنيامين نتنياهو و42% لا يثقون به أبدا.

إسرائيل بتولع، النيران تتمدد في الاحتلال ونتنياهو يطلب الدعم من دول الجوار

حرائق إسرائيل، في ظل تمدد الحرائق في الأراضي المحتلة بسبب موجة الحر، أعلن الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، حالة التعبئة العامة لجميع عناصر الإطفاء فيها، وسط استعدادات لطلب مساعدات دولية لإخماده.

من جانبها، ذكرت "القناة 12" العبرية، أن 3 رجال إطفاء في الاحتلال أصيبوا أثناء مشاركتهم في إخماد النيران المشتعلة في جبال القدس.

فيما طلب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، خلال كلمة له من غرفة قيادة عمليات إخماد الحرائق، بتجهيز قوات احتياط والتوجه إلى دول مجاورة لطلب دعم جوي لإخماد النيران.

وأضاف نتنياهو، أنه لم يتم تسجيل حتى اللحظة أي إصابات أو أضرار في البلدات المتضررة من حرائق إسرائيل، مشددا على ضرورة بذل كل الجهود لمنع وقوع خسائر بشرية أو مادية.

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وأشار رئيس وزراء الاحتلال، إلى أهمية تفعيل كامل طاقة فرق الإطفاء، مع التركيز على التحديات التي تفرضها العمليات الليلية، حيث وصف الليل بأنه "نقطة ضعف" بسبب صعوبة السيطرة على الحرائق خلال حلول الظلام، خاصة في المناطق المفتوحة أو عند اشتداد النيران.

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