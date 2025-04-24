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خارج الحدود

تحية لإسبانيا، مدريد تلغي صفقة أسلحة إسرائيلية بملايين الدولارات دعما لغزة

إسبانيا، فيتو
إسبانيا، فيتو

ندد الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بقرار إسبانيا إلغاء عقد بملايين الدولارات لشراء ذخيرة من شركة إسرائيلية، متهمة الحكومة الإسبانية بأنها “ضحت بالاعتبارات الأمنية لأغراض سياسية”.

 

إسبانيا تلغي عقد شراء أسلحة من شركة إسرائيلية

ووفق وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي،  عبر الاحتلال عن إدانته  بشدة قرار الحكومة الإسبانية إلغاء عقد مبرم مع شركة “آي إم آي سيستمز”الدفاعية، وإعلانها الامتناع عن إبرام صفقات دفاعية مستقبلية مع شركات إسرائيلية”. 

وأضافت خارجية الاحتلال، أن إسبانيا “لا تزال تقف في الجانب الخاطئ من التاريخ ضد الدولة اليهودية التي تدافع عن نفسها ضد الهجمات الإرهابية”.

 

وكانت الحكومة الإسبانية، أعلنت فى وقت سابق من اليوم الخميس، عن فسخ عقد لشراء ذخيرة من شركة إسرائيلية بشكل أحادي، وذلك بحسب نقلت قناة "الجزيرة" القطرية.

 

الحكومة الإسبانية ترفض منح ترخيص استيراد الذخيرة الإسرائيلية

وأكدت الحكومة الإسبانية، أنها لن تمنح ترخيص استيراد الذخيرة الإسرائيلية، مشيرة إلى أن القرار جاء "لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة".

 

كما شددت الحكومة الإسبانية على أنها لم تشتر أو تبع أي أسلحة لشركات إسرائيلية منذ السابع من أكتوبر 2023، مؤكدة أنها لن تفعل ذلك مستقبلًا.

 

كما أكدت الحكومة الإسبانية أن جميع صفقات الأسلحة الموقعة مع شركات إسرائيلية قبل السابع من أكتوبر لن تُنفذ، في تأكيد على موقفها الرافض لأي تعاون عسكري مع الاحتلال بعد العدوان على الشعب الفلسطيني في غزة.

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