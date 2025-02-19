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أخبار مصر

إعمار غزة الأبرز، 3 ملفات حاسمة تتصدر مباحثات السيسي مع ملك ورئيس حكومة إسبانيا

السيسي ورئيس الحكومة
السيسي ورئيس الحكومة الأسبانية.فيتو
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يلتقي الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الأربعاء في ثاني أيام زيارته الرسمية لإسبانيا، الملك فيليب السادس ملك إسبانيا ورئيس الحكومة بيدرو سانشيز ويجتمع بعدد من رجال الأعمال الإسبان.

ترفيع العلاقات بين مصر وإسبانيا

كما سيشهد الرئيس السيسي الإعلان عن ترفيع العلاقات بين مصر وإسبانيا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية إلى جانب التوقيع على عدد من الاتفاقيات.

يأتى ذلك خلال زيارة الرئيس الحالية الى العاصمة الإسبانية مدريد وهى زيارة رسمية وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون والتنسيق بين البلدين.

وترصد فيتو أبرز ملفات مباحثات الرئيس السيسي اليوم مع قادة إسبانيا كالتالي:

- دعم التعاون بين البلدين في مختلف المجالات والحرص على استمرار التنسيق في مختلف المجالات بما يحقق تطلعات الشعبين الصديقين.

- تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث من المقرر أن تم استعراض الجهود المصرية لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وحرص مصر على تنفيذ الاتفاق بمراحله الثلاثة بما يدعم الاستقرار في المنطقة.

تطورات الأوضاع في غزة

-  كما من المتوقع أن تشهد المباحثات تناول الجهود المصرية لاستئناف ومواصلة عملية تبادل الرهائن والمحتجزين، فضلًا عن إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى  قطاع غزة لمواجهة المآساة الإنسانية التي يتعرض لها أهالي القطاع.

-  كذلك من المتوقع أن يتم استعراض الجهود المصرية الجارية لوضع مقترح متكامل لإعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير الفلسطينيين أو خروجهم من أرضهم، والتأكيد على أن إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية تمثل الضمانة الوحيدة للتوصل إلى السلام الدائم في المنطقة.

- ومن المتوقع أن تشهد المباحثات التطرق الأوضاع في كل من سوريا ولبنان وليبيا، والتأكيد على أهمية الحفاظ على إستقرار تلك الدول الشقيقة، وحماية وحدتها وسلامة أراضيها، بما يعزز من السلم والأمن الإقليميين والدوليين.

- تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري ودعوة الشركات الإسبانية للاستثمار في مصر وتذليل أى عقبات تواجه رجال الأعمال الأسبان أو الشركات.

السيسي يصل مدريد لتعزيز التعاون في مختلف المجالات

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، إلى مدريد في زيارة رسمية إلى مملكة إسبانيا، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون والتنسيق بين البلدين.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، في مقر إقامته بمدريد، ريكاردو دومينجيز جارثيا، رئيس مجلس إدارة شركة "نفانتيا" الأسبانية العاملة في مجال بناء السفن وصيانتها ونظم الطاقة المتجددة، وذلك على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس إلى مملكة إسبانيا.

واستقبل كذلك سيمون بارسيلو، رئيس مجموعة  "بارسيلو" الإسبانية، والتي تعد واحدة من أهم الشركات العالمية في قطاع الفنادق والسفر.

 

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