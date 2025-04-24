أول رد من حماس على تصريحات محمود عباس

قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس: إن اجتماع المجلس المركزي تجاهل مخرجات الحوارات الوطنية وفي مقدمتها اتفاق بكين الذي نص على تشكيل حكومة توافق.



حماس ترد على شتائم محمود عباس

وأضافت حركة حماس في بيان صادر عنها، اليوم الخميس، أن اجتماع المجلس المركزي محطة جديدة من محطات تكريس التفرد والإقصاء والانفصال عن واقع شعبنا المقاوم الصامد.



وتابعت حماس: اجتماع المجلس المركزي بعد 18 شهرا من المجازر لم يقدم أدنى استجابة للمؤسسات الرسمية في التصدي للعدوان، مشيرة إلى أن مخرجات اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني الذي انعقد برام الله جاءت بمثابة خيبة أمل وطنية عميقة



واستطردت: نؤكد أن إعادة بناء منظمة التحرير وتفعيل الإطار القيادي والانتخابات الشاملة عناوين حقيقية لاستعادة الوحدة ونستنكر ما صدر عن رئيس السلطة خلال جلسات المجلس من شتائم وإساءات فجة ومرفوضة بحق قوى المقاومة الفلسطينية.

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