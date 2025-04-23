الرئيس الفلسطيني يسب حماس بسبب تأخر تسليم الأسرى الإسرائيليين (فيديو)

دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس حركة حماس إلى تسليم الأسرى الإسرائيليين لتفادي تبريرات شن الهجمات على قطاع غزة.

حماس منحت إسرائيل ذريعة لاستمرار جرائمها في غزة،

وقال عباس خلال افتتاح جلسة المجلس المركزي الفلسطيني في رام الله: "يا ولاد ……. سلموا الرهائن وخلصونا من هذه المشكلة".

وأوضح أن حماس قد منحت إسرائيل ذريعة لاستمرار جرائمها في غزة، وفي مقدمتها احتجاز الأسرى الإسرائيليين.

اختيار المرشح لمنصب نائب رئيس منظمة التحرير الفلسطينية

وبدأ المجلس المركزي الفلسطيني، اليوم الأربعاء، اجتماعاته في مقر الرئاسة في رام الله، للتباحث في اختيار المرشح لمنصب نائب رئيس منظمة التحرير الفلسطينية.

انتخاب الشخصية التي ستتولى المنصب

وقال مسؤولون في المنظمة إن المجلس المركزي سيعتمد تعديلات قانونية لاستحداث المنصب، ولكن انتخاب الشخصية التي ستتولى المنصب ستكون من مسؤوليات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

ويرجح أن يختار الرئيس محمود عباس، بصفته رئيس اللجنة التنفيذية، الشخص الذي سيكون نائبه في اللجنة.

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