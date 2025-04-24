الخميس 24 أبريل 2025
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محافظات

جامعة الإسماعيلية الأهلية تنظم ورشة عمل حول تعزيز القدرات البحثية (صور)

جانب من فعاليات ورشة
جانب من فعاليات ورشة العمل، فيتو

نظمت جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، ورشة العمل التمهيدية الأولى بعنوان  "How to Write a Scientific Proposal"، وذلك تعزيزًا لقدرات طلابها البحثية وتمكينهم من أدوات إعداد مقترحات علمية عالية الجودة تسهم في خدمة قضايا المجتمع. 

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افتتاح فعاليات الورشة 

افتتح فعاليات الورشة الدكتور عادل حسن، نائب رئيس جامعة الإسماعيلية للشئون الأكاديمية، حيث رحب فيها بالمحاضرين والطلاب المشاركين، مؤكدًا على أهمية إشراك الطلاب في المنظومة البحثية منذ المراحل المبكرة في دراستهم. 

جانب من فعاليات ورشة العمل، فيتو
جانب من فعاليات ورشة العمل، فيتو
جانب من فعاليات ورشة العمل، فيتو
جانب من فعاليات ورشة العمل، فيتو

 وأشاد بدور هذه الورش في تمهيد الطريق أمامهم للمشاركة الفاعلة في المؤتمر السنوي للبحوث الطلابية، والذي يعد منصة علمية واعدة لعرض أفكارهم وابتكاراتهم. 

 

أبرز الحضور خلال الورشة 

شهدت الورشة حضور الدكتورة غادة حداد، عميد بقطاع الطب والعلوم الحيوية ونائب رئيس المؤتمر، والدكتورة سهير أبو عيشة، أمين عام الجامعة، والدكتور محمد عبد الهادي، منسق عام الأنشطة الطلابية وسكرتير المؤتمر، وعدد كبير من طلاب الكليات المختلفة، الذين أبدوا تفاعلًا ملحوظًا مع محاور الورشة. 

جانب من فعاليات ورشة العمل، فيتو
جانب من فعاليات ورشة العمل، فيتو
جانب من فعاليات ورشة العمل، فيتو
جانب من فعاليات ورشة العمل، فيتو
جانب من فعاليات ورشة العمل، فيتو
جانب من فعاليات ورشة العمل، فيتو

قدم الورشة كل من الدكتور بدر مصباح، أستاذ طب الأطفال وعضو وحدة الوبائيات الإكلينيكية بكلية الطب جامعة قناة السويس، والدكتور هشام فتحي، أستاذ طب الأطفال ومدير الوحدة ذاتها، حيث تناولا بأسلوب تطبيقي خطوات إعداد المقترحات العلمية بدءًا من اختيار موضوع البحث، مرورًا بتحديد الأهداف والمنهجية، وحتى عرض النتائج المتوقعة، مؤكدين على أهمية وضوح الفكرة وقابليتها للتنفيذ وأثرها المجتمعي في نجاح المقترح البحثي.
 

جانب من فعاليات ورشة العمل، فيتو
جانب من فعاليات ورشة العمل، فيتو
جانب من فعاليات ورشة العمل، فيتو
جانب من فعاليات ورشة العمل، فيتو

وعي الباحث بالقضايا المجتمعية 

وأكد المحاضران أن كتابة مقترح علمي ناجح لا تقتصر على الجانب الأكاديمي فحسب، بل تعكس وعي الباحث بقضايا مجتمعه وقدرته على تسخير أدوات البحث العلمي لخدمة أهداف التنمية المستدامة، وهو ما تسعى الجامعة لترسيخه في طلابها من خلال هذا المؤتمر. 

جانب من فعاليات ورشة العمل، فيتو
جانب من فعاليات ورشة العمل، فيتو
جانب من فعاليات ورشة العمل، فيتو
جانب من فعاليات ورشة العمل، فيتو
جانب من فعاليات ورشة العمل، فيتو
جانب من فعاليات ورشة العمل، فيتو

شهدت الورشة مشاركة فعالة من اتحاد طلاب جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية بقيادة الطالب أحمد ياسر رئيس الاتحاد، والطالبة رنا إيهاب نائب رئيس الجامعة والطالبة أسماء ياسر عضو الاتحاد.

 

وفي ختام الورشة، اصطحب الدكتور عادل حسن  الضيوف والمحاضرين في جولة تعريفية داخل جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، شملت عددًا من القاعات الدراسية والمرافق البحثية، للتعريف بالإمكانيات الأكاديمية المتقدمة التي توفرها الجامعة لخدمة العملية التعليمية والبحثية.
 

 

 

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