وكيل صحة الإسماعيلية تتفقد انتظام العمل بإدارة القصاصين ووحدة الخفيج (صور)

أجرت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، جولة تفقدية على ديوان إدارة القصاصين ووحدة الخفيج الصحية،يرافقها فريق إشراف مديرية الصحة؛ للوقوف على انتظام سير العمل، تواجد الفريق الطبي،جودة الخدمات المقدمة للمواطنين،والتأكد من تطبيق اللائحة 75 لسنة 2024، الخاصة بالمنشآت الصحية التابعة لوحدات الإدارات المحلية.

تفقد سير العمل بوحدة الخفيج

بدأت وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، جولتها بتفقد سير العمل بوحدة الخفيج الصحية متابعة تواجد الفريق الطبي والاطمئنان عن مدى رضاء المواطنين عن الخدمة.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

متابعة العمل بقسم الاستقبال

كما تابعت وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، قسم الإستقبال وعيادة طب الأسرة، وتابعت توافر وسائل تنظيم الأسرة ومتابعة تردد المنتفعات بالخدمة وانتظام صرف وسائل تنظيم الأسرة،كما تابعت تردد السيدات والموضوعات والرسائل الصحية التى يتم تقديمها خلال الزيارة ومنها التغذية السليمة للمرأة الحامل وتشجيع الولادة الطبيعية.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

متابعة العمل في حياة الأسنان

وتابعت بتفقد عيادة الأسنان واطلعت على كشوف تردد المرضى على العيادة وناقشت المشاكل التي تقابلهم وطرح أفكار لحلها وأكدت على الالتزام بعمل كافة الإجراءات الخاصة بالأسنان مع توفير كافة المستلزمات واتباع معايير الجودة ومكافحة العدوى.

وخلال الجولة وجهت وكيل وزارة الصحة في الإسماعيلية مدير الوحدة بإعادة هيكلة وترتيب غرف الوحدة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للمساحة.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

متابعة العمل بغرفة التطعيمات

وتابعت غرفة التطعيمات وفريق مبادرة 100 مليون صحة ووجهت خلال زيارتها للصيدلية بالتواصل مع مخازن المديرية لاستكمال النواقص من الأدوية وإعادة توزيع وترتيب الأصناف.

واستكملت الدكتورة ريم مصطفى الجولة بتفقد ديوان إدارة القصاصين الصحية والتأكد من تواجد الفريق المنوط به التواجد بالعطلات وانتظام الصرف من منفذ الألبان.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

كما تابعت إنتظام سير العمل بمكتب الصحة بالإدارة ومكتب صحة المسافرين وغرفة الترصد والتأكد من توافر الطعوم، كما اطلعت على إجمالى مرور مكتب مراقبة الأغذية على المحلات والأسواق والمنافذ خلال فترة الإستعداد لأعياد الربيع.

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