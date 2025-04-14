بقوة إنفاذ القانون، حملة مكبرة بالإسماعيلية للقضاء على العشوائيات (صور)

شنت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية حملة مكبرة للقضاء على المناطق العشوائية، وذلك تحت إشراف اللواء محمد عامر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، واللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، وبمشاركة المهندسة سعدية حجاب رئيس حي ثان، ونائبها.



إزالة أوكار النباشين والخارجين عن القانون



واستهدفت الحملة رفع الإشغالات والمخالفات الواقعة في نطاق حي ثان في الإسماعيلية والتي يعد البعض منها ملجأ للنباشين والخارجين عن القانون ومروجى المخدرات، بالإضافة التي أن تلك العشوائيات تشوه المظهر الحضاري وتعرقل حركة المواطنين.



جانب من الحملة،فيتو

جانب من الحملة،فيتو

جانب من الحملة،فيتو

تنفيذ توجيهات القيادة السياسية للقضاء على العشوائيات

ومن جانبه أكد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على الممتلكات العامة وعدم التهاون مع المخالفين.

جانب من الحملة،فيتو

جانب من الحملة،فيتو

جانب من الحملة،فيتو

مشيرًا إلى أن الدولة تبذل كافة الجهود لمواجهة أي محاولات للاستيلاء على أراضيها بأي شكل من أشكال التعدي أو إهدار المصلحة العامة.

ضبط عدد من الخارجين عن القانون، فيتو

ضبط عدد من الخارجين عن القانون، فيتو

عدد المحاضر والمخالفات

ومن جانبها، أوضحت المهندسة سعدية حجاب أن الحملة أسفرت عن نتائج ملموسة، تمثلت في إزالة فورية لـ16 غرفة وعشة عشوائية كانت متعدية على الطريق العام أسفل كوبري شل، ورفع 12 حالة إشغال طريق بشكل فوري، وإعادة الشارع إلى مساره الطبيعي.

جانب من الحملة،فيتو

جانب من الحملة،فيتو

بالإضافة إلي تحرير 22 محضر إشغال طريق، تأكيدًا على تطبيق القانون بحزم، مؤكدةً أن الحي سيواصل حملاته بشكل دوري بالتعاون مع الأجهزة الأمنية.

يذكر أن هذه الحملات تؤكد علي جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة، وحماية حقوق المواطنين، والتصدي بحسم لأي ممارسات عشوائية تُهدد الأمن المجتمعي وتُعيق جهود التطوير.





جانب من الحملة، فيتو

جانب من الحملة، فيتو

جانب من الحملة، فيتو

ويأتي ذلك في إطار استراتيجية الدولة الحازمة لفرض النظام والتصدي للمخالفات والعشوائيات، شهد حي ثان مدينة الإسماعيلية.

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