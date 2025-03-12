استمرار أعمال رفع كفاءة طريق عمارة السياحي في الإسماعيلية (صور)

قام جهاز التطوير والتجميل بالتعاون مع حي أول في مدينة الإسماعيلية، باستكمال أعمال رفع كفاءة طريق عمارة السياحي المؤدي إلى القرية الأوليمبية.

تنظيف الأشجار وتهذيبها

وأكدت المهندسة تغريد أبو السعود مدير إدارة الحدائق والمتنزهات ورئيس جهاز التطوير والتجميل بمحافظة الإسماعيلية، أن أعمال التطوير شملت تجميل وتنظيف نخيل البلتشارد المتواجد بطول الطريق بالجزيرة الوسطى وعلى جانبي الحارات الخاصة بالطريق، إزالة جميع الحشائش والشوك التي تضر بالطريق لكي يتناسب مع التطوير الذي يتم.

جانب من أعمال التطوير،فيتو

جانب من أعمال التطوير،فيتو

توفير كميات من السوبر فوسفات

وأشار أمير عبد الله رئيس حي أول مدينة الإسماعيلية، أنه تم توفير كمية من السوبر فوسفات لتغذية المسطح الأخضر الواقع بالجزيرة الوسطى بشارع عرابي.

جانب من أعمال التطوير،فيتو

جانب من أعمال التطوير،فيتو

وقام العاملين بجهاز التطوير والتجميل بتغطية النجيل والورد والشجيرات بالسوبر فوسفات؛ حفاظًا على ما تم تطويره وحماية المسطح الأخضر من الجفاف، وللحفاظ على الوجه الجمالي والحضاري لمدينة الإسماعيلية.



جانب من أعمال التطوير،فيتو

جانب من أعمال التطوير،فيتو

ويأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بالحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة مناسبة لهم.

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