حملة بيئية مكبرة بمركز القنطرة غرب الإسماعيلية (صور)

شنت إدارة شئون البيئة بمحافظة الإسماعيلية بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب وشرطة البيئة والمسطحات المائية بالإسماعيلية، حملة تفتيش بيئي على العديد من المحال العامة بنطاق مدينة القنطرة غرب؛ للتأكد من مدى تطبيق الاشتراطات البيئية الخاصة بهذه الأنشطة.

المستهدف من الحملة البيئية بالقنطرة غرب

واستهدفت الحملة البيئية بالقنطرة غرب المرور على عدد من المحال العامة منها: محال بيع الطيور،و محال بيع وشوي الأسماك، ومغاسل السيارات وغيرها من الأنشطة.

جانب من الحملة، فيتو

جانب من الحملة، فيتو

جانب من الحملة، فيتو

تحرير لفت نظر لبعض المحال

ومن جانبها قالت المهندسة مروة الخولي مدير إدارة شئون البيئة بمحافظة الإسماعيلية، أنه تم تحرير عدد من المحاضر للمحال المخالفة، بالإضافة إلى التنبيه على عدد من المحال بتلافي بعض الملاحظات، وفي حال عدم تلافيها سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جانب من الحملة، فيتو

جانب من الحملة، فيتو

جانب من الحملة، فيتو

وأكدت أن هذه الحملات التفتيشية التى تشنها إدارة البيئة في محافظة الإسماعيلية تأتي في إطار خطة إدارة شئون البيئة للوقوف على مدى تطبيق الاشتراطات البيئية الخاصة بكل نشاط بنطاق المحافظة.

جانب من الحملة، فيتو

جانب من الحملة، فيتو

جانب من الحملة، فيتو

جانب من الحملة، فيتو

وعلى صعيد أخر أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن مجال التنمية المجتمعية لا يمكن عزله عن التنمية الاقتصادية الشاملة بما فيها من خلق فرص العمل ولا يمكن عزله أيضا عن محور الحفاظ على البيئة ومن هنا نصل لمفهوم التنمية المستدامة التي تسعى لها الدولة وتحققها الشراكات المحلية والدولية التي نحتفل بواحدة منها اليوم بين الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي وجهاز تنمية المشروعات.

جهاز تنمية المشروعات ومفوضية الاتحاد الأوروبي في مصر وبنك الاستثمار الأوروبي يقيمون المؤتمر الختامي لاتفاقية برنامج التنمية المجتمعية

جاء ذلك خلال مشاركتها فى فعاليات المؤتمر الختامي لاتفاقية برنامج التنمية المجتمعية التي نفذها جهاز تنمية المشروعات، اليوم الإثنين، تحت رعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وبمشاركة وزارتي البيئة والتنمية المحلية وذلك بمنحة قدرها 15 مليون يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي من خلال مرفق الاستثمار في الجوار ومفوضة إلى بنك الاستثمار الأوروبي.

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