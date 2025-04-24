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ثقافة وفنون

إنجي علاء تهنئ هشام جمال وليلى زاهر بزواجهما

هشام جمال وليلي أحمد
هشام جمال وليلي أحمد زاهر

هنأت السيناريست إنجي علاء المنتج هشام جمال، والفنانة ليلى زاهر بزفافهما.

ونشرت إنجي علاء صورا من حفل الزفاف عبر حسابها على منصة إكس وعلقت: ألف مبروك لأحلى عروسة ليلى زاهر وهشام جمال ربنا يبارك لكم ويسعدكم.. وألف مبروك لحبايبي هدى واحمد زاهر.

حفل زفاف هشام جمال وليلى زاهر

واحتفلت الفنانة ليلى أحمد زاهر بزواجها من المنتج هشام جمال بالأمس في حفل كبير أمام هرم سقارة.

وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لرقص ليلى مع والدها الفنان أحمد زاهر على أغنية "بنت أبويا"، ولم تتمالك دموعها لتبكي في أحضان والدها.

وحضر عقد القران عدد من النجوم منهم محمد جمعة وعمرو وهبة وأحمد صفوت وكمال عطية وعمرو وهبة ودنيا سامي وشام الذهبي.

كما حضر من النجوم " ليلى علوي، مصطفى شعبان، يسرا، أحمد صلاح السعدني، كريم العدل، إيهاب فهمي، عمرو الليثي، إيهاب توفيق، شيري عادل، عماد صفوت، محمود عبد المغني، محمد ثروت، عصام السقا، سوزان نجم الدين، عمر السعيد، إدوارد، أمير شاهين، تامر مرضي، ريهام عبد الغفور، دياب، داليا البحيري، عبير صبري.

وشهد حفل زفاف ليلى زاهر والمنتج هشام جمال ظهورًا لافتًا للحراسات الخاصة، وذلك قبل انطلاق الحفل الليلة، حيث يقوم بتأمين موقع الحفل، 29 فرد أمن، بالإضافة إلى وجود 12 جاردًا آخرين. 

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