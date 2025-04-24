وجه جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، تحذيرا إلى جميع سكان قطاع غزة المتواجدين في منطقة بيت حانون والشيخ زايد، بضرورة الإخلاء.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يصدر أوامر إخلاء جديدة بغزة



وجاء في بيان جيش الاحتلال الإسرائيلي: "في ضوء تنفيذ عمليات قنص وأنشطة انطلاقا من المنطقة المذكورة ضد قوات جيش الاحتلال سننفذ هجومًا قويًا يطال المنطقة التى يتم استخدامها لتنفيذ تلك العمليات".

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن سلاح الجو الإسرائيلي يكثف قصفه على شمال قطاع غزة في محاولة لإجلاء الجنود المصابين.

وأكدت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، مقتل جندي على الأقل في جيش الاحتلال وإصابة ما لا يقل عن 7 من الجنود بقصف صاروخي استهدفهم في غزة.

ضربة موجعة لجيش الاحتلال في غزة

أعلنت وسائل إعلام اسرائيلية عن وقوع حدث أمني خطير في قطاع غزة وسماع دوي انفجارات كبيرة ومتتالية.

وأوضحت أن الحدث الصعب في قطاع غزة يتعلق بلواء المدفعية والفرقة 36.

وأفاد الإعلام الإسرائيلى بوجود قتيل وعدد من الجرحى في صفوف جيش الإحتلال جراء عملية إطلاق صاروخ مضاد للدروع وعملية قنص شمالي قطاع غزة.

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