مواصفات القطار السريع "فيلارو مصر" وموعد وصوله

تستعد وزارة النقل لاستلام أول قطار فائق السرعة "فيلارو مصر" في شهر أغسطس المقبل.

والقطار تم إنتاجه ضمن قطارات شبكة القطار الكهربائي السريع المصرية.

وستتم التجارب على القطار بخطوط السكك الحديدية في ألمانيا بعد تصنيعها بمصانع شركة سيمنز العالمية.

مواصفات قطار فيلارو مصر

تصل السرعة التصميمية للقطار 250 كم في الساعة، بسعة 479 راكبا، وتم تصنيع القطارات فى ألمانيا بمواصفات خاصة تتناسب جميع فئات الجمهور من بينهم ذوى الهمم وكبار السن، كما ان القطار مراقب بالكاميرات.

وخصصت وزارة النقل درجات للرجال الأعمال، ومساند لراحة القدمين وكراسى المتحركة، داخل القطار، وأماكن تخزين الامتعة، وجميع أبواب القطار الداخلية تعمل بطريقة أوتوماتيكية.

ويوفر القطار درجات من الرفاهية، ويخدم المناخ المصرى حيث تم زيادة قدرة التكييف، كما تم ترقيم المقاعد بطريقة برايل لمساعدة مكفوفي البصر للتعرف على رقم المقعد.

ويوجد بالقطار كراسى تناسب العائلات بها طاولات متحركة، ودورات مياه مجهزة لذوي الهمم، كما تضم طاولات لتغيير ملابس الأطفال.

أول قطار فائق السرعة فيلارو مصر

ويضم القطار شاشات عرض بيانات الرحلة بعربات درجة رجال الأعمال، كما يضم كل كرسى مخارج للكهرباء وأماكن شحن الهاتف، ومصابيح للقرأة، طاولات مدمجة بظهر الكراسى، وحامل للملابس حامل للمعطف بكل كرسى، وحامل للهاتف.

وتم تدعيم النوافذ بحاجب الشمس، ويوجد رامب لصعود الكراسى المتحركة، ويضم القطار 10 دورات مياه بينهم دورات مجهزة لذوى الهمم، كما يضم عربة بوفية لخدمة ركاب القطار.

ومن المقرر أن يتم تشغيل هذا القطار على الخط الأول للقطار الكهربائي السريع، ويعرف الخط الأول باسم "الخط الأخضر" العين السخنة ــ العلمين الجديدة ــ مرسى مطروح، ويبلغ طوله 675 كيلو مترا.

ويشتغل القطار فيلارو مصر على 22 محطة، منها 10 محطات للقطار السريع و12 محطات إقليمية، وهم: "العين السخنة ــ العاصمة الإدارية ــ محمد نجيب - القاهرة ــ جنوب الجيزة -" تفريعة للعياط - الفيوم بنى سويف"ــ حدائق أكتوبر ــ 6 أكتوبر ــ سفنكس ــ السادات ــ وادى النطرون ــ النوبارية ــ الإسكندرية ــ برج العرب ــ العامرية ــ الحمام ــ العلمين ــ سيدى عبدالرحمن ــ الضبعة ــ سوان ليك ــ رأس الحكمة ــ ألماظة باى ــ مطروح".

وكشف الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل من قبل على التقدم في معدلات تنفيذ الأعمال الصناعية من كباري وانفاق وبرابخ واخوار، وأجرى الإنتهاء منه من هذه الأعمال والمخطط الزمني الخاص بالأعمال الجاري تنفيذها، مضيفا تم الإنتهاء بشكل كامل من تصنيع عدد خمس قطارات سريع "فيلارو مصر" من إجمالي 15 قطار سريع مخصصة للخط.

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