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أخبار مصر

رئيس الهيئة القومية للأنفاق: القطار السريع داعم قوي للسياحة

القطار الكهربائي
القطار الكهربائي
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قال اللواء طارق جويلي رئيس  الهيئة القومية للأنفاق في تصريحات صحفية له اليوم: إن مشروع القطار السريع سيكون داعم قوي لحركة السياحة.

الهيئة القومية للأنفاق: شبكة القطار السريع سوف تخلق محور تنموي لوجستي للربط بين البحرين

وكشف اللواء طارق جويلي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، اليوم الأربعاء، أن شبكة القطار السريع سوف تخلق محور تنموي لوجستي للربط بين البحرين، من ميناء السخنة والإسكندرية حتى تصل إلى مرسى مطروح.

وتابع رئيس القومية للإنفاق، أن محطة العاصمة الإدارية للقطار الكهربائي السريع من اكبر المحطات في شبكة القطار السريع، محطة تبادلية بين القطار السريع والخفيف للربط بينهم.

وأشار رئيس القومية للانفاق، إلى أن الخط الاول من القطار الكهربائي السريع سوف يعزز مصر كمركز تجاري عالمي لربط الموانئ شرقًا وغربًا ويهدف لنقل 40 مليون حاوية ترانزيت.

وتابع جويلي، أن الشبكة تربط المناطق الصناعية بالموانئ البحرية، وربط مناطق التنمية الزراعية الحديثة بمناطق الاستهلاك وموانئ التصدير، وربط المناطق السياحية لتسهيل البرامج السياحية المتنوعة ويقدر السائح يتحرك في يوم واحد من الغردقة للاقصر وأسوان والعودة مرة أخرى الغردقة.

وتابع أن شبكة القطار الكهربائي السريع تهدف إلى التكامل مع المطارات لتحقيق مفهوم النقل متعدد الوسائط والربط بين الموانئ البحرية والجافة واللوجستية سوف يتم انشاء مناطق لوجستية على المسار  لنقل المواني الخام، تخلق محاور تنمية جديدة والرابط مع المدن الجديدة التي تم انشائها، وخدمة اهداف التنمية العمرانية المستدامة وإعادة توزيع السكان.

وتابع أنه يتطابق مسار الخطين الاول والثاني من شبكة القطار السريع مع مخطط ممر التنمية الذي اقترح العالم المصري فاروق الباز الذي يهدف لتحقيق تنمية زراعية عمرانية تمتمد من الإسكندرية إلى ابوسمبل.


واستعرض جويلي خطوط الشبكة حيث أن الخط الاول السخنة الإسكندرية العملين مطروح بـ 21 محطة بطول 660 كم، والثاني 6 اكتوبر - الأقصر - ابوسمبل 36 محطة بطول 1100 والثالث قنا سفاجا الغردقة 3 محطات بطول 175، ويعمل في الشبكة  41 قطار سريع بسرعة 250 كم و94 قطار إقليمي  و41 جرار بضائع.

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