فاكهة الترند، فوائد وأضرار التوت البري والفئات الممنوعة من تناوله؟

التوت البري أو الـ Cranberries أو الكرانبيري الذي يتصدر ترند منصة الفيديوهات القصير “تيك توك” حاليًا، هو عبارة عن فاكهة صغيرة، صلبة، ومستديرة، حمراء اللون، معروفة بطعمها المر أو اللاذع، وتستخدم في الصلصات والعصائر والكعك وغيره.

القيمة الغذائية للتوت البري

يحتوي كوب من التوت البري الخام على:

46 سعرة حرارية

0 جرام دهون

12 جرام كربوهيدرات

4 جرامات ألياف

4 جرامات سكر

1 جرام بروتين

2 مليجرام صوديوم

ويقوم الجسم بتفكيك الكربوهيدرات إلى سكر بسيط يسمى الجلوكوز، وهو الشكل وقود الجسم، ومعظم السكريات الطبيعية في التوت البري موجودة بالفعل في شكل جلوكوز، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي.

كما أن حوالي ثلث الكربوهيدرات الموجودة في التوت البري (4 جرامات لكل كوب) عبارة عن ألياف، حبث يصعب هضم الألياف، لذا فهي تساعد الطعام على المرور بسلاسة عبر الجسم، كما أنها تساعد أيضًا في الحفاظ على الجوع وسكر الدم تحت السيطرة، ويحتاج الشخص إلى حوالي 25-35 جرامًا من الألياف يوميًا.

الفيتامينات والمعادن

بالنسبة للفيتامينات والمعادن، يحتوي كوب واحد من التوت البري الخام على:

25% من الاحتياج اليومية من فيتامين سي

حوالي 9% من الاحتياج اليومية من فيتامين أ

حوالي 6% من الاحتياج اليومية من فيتامين ك

2% من الاحتياج اليومية من البوتاسيوم

1% من الاحتياج اليومية من الحديد والكالسيوم

8% من الاحتياج اليومية من فيتامين هـ

16% من الاحتياج اليومية من المنجنيز

7% من الاحتياج اليومية من النحاس

8% من الاحتياج اليومية من فيتامينات ب المركبة

عندما يجف التوت البري، يفقد معظم فيتاميناته، لكنه يحتفظ بمغذيات أخرى مثل البوتاسيوم والكالسيوم.

فوائد التوت البري

يطلق الناس على التوت البري اسم الغذاء الخارق لسبب وجيه، فهو يتمتع بجميع أنواع الفوائد المعززة للصحة.

مليء بمضادات الأكسدة

يُعرف التوت البري بأنه غني بمضادات الأكسدة، فوجدت إحدى الدراسات أنه من بين 20 فاكهة شائعة، يحتوي التوت البري على أعلى مستوى من الفينول، وهو نوع من مضادات الأكسدة.

قد يكون للأنثوسيانين الموجود في التوت البري تأثيرات مضادة للسرطان ومضادة للالتهابات، كما يقوم بـ:

الحماية من أمراض الكبد

خفض ضغط الدم

تحسين البصر

تحسين صحة القلب والأوعية الدموية

تحسين صحة الفم

يمكن أن يساعد التوت البري في الحفاظ على صحة الفم، فهو يقلل من كمية الحمض في فمك ويمنعه من الالتصاق بالأسنان، بالإضافة إلى ذلك، يحتوي على مواد كيميائية تمنع البكتيريا من التراكم على الأسنان، ويمكن أن يساعد هذا في إيقاف تسوس الأسنان وأمراض اللثة وتسوس الأسنان وحتى سرطان الفم.

التوت البري للهضم

يحسن التوت البري صحة الأمعاء بعدة طرق، على سبيل المثال، يتخلص من الأحماض الصفراوية المرتبطة بسرطان القولون والجهاز الهضمي، وإذا كان الشخص يأكل الكثير من اللحوم ومنتجات الألبان والسكر، يمكن أن تساعد هذه الفاكهة الصغيرة في إعادة البكتيريا الجيدة إلى الجهاز الهضمي.

كما قد يكون التوت البري قادرًا على منع بكتيريا تسمى Heliobacter pylori، والتي تسبب القرحة، من الالتصاق بجدران المعدة.

التوت البري لعلاج التهابات المسالك البولية

على الرغم من أن التوت البري لن يعالج التهابات المسالك البولية بعد ظهورها، إلا أن الدراسات تشير إلى أنه يمكن أن يساعد في منع التهابات المسالك البولية، وخاصة لدى الأشخاص الذين يصابون بها بشكل متكرر، وذلك لأن البروانثوسيانيدين في التوت البري يمنع بعض البكتيريا من الالتصاق بجدران المثانة.

إذا كان الشخص يعاني من التهابات المسالك البولية بشكل متكرر، فقد يقترح الطبيب تناولها كمكملات أو شرب عصير التوت البري من وقت لآخر.

الحماية من الجراثيم

يمكن للتوت البري محاربة البكتيريا الشائعة مثل الإشريكية القولونية (E. coli) والليستيريا المستوحدة، وتشير بعض الأبحاث إلى أنه يمكن أن يحارب الفيروسات.

تقليل الالتهابات

مضادات الأكسدة الموجودة في التوت البري هي قوى مضادة للالتهابات، ويمكن أن يساعد الحفاظ على مستويات الالتهاب منخفضة في منع الأمراض المزمنة مثل السرطان والسكري.

التوت البري والسرطان

يمكن أن تساعد الكمية الكبيرة من مضادات الأكسدة الموجودة في التوت البري، مثل البروانثوسيانيدين، في تقليل فرص الإصابة بالسرطان.

انخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية

يتمتع التوت البري بفائدتين كبيرتين لصحة القلب: خفض ضغط الدم وتحسين الكوليسترول، وتشير بعض الدراسات إلى أن شرب عصير التوت البري منخفض السعرات الحرارية بانتظام يمكن أن يرفع الكوليسترول الجيد (HDL) ويخفض الكوليسترول السيئ (LDL).

فوائد التوت البري للبشرة

يحتوي التوت البري على فيتامين سي، وهو عنصر غذائي مهم لصحة الجلد، ويوصي بعض أطباء الجلدية بكريمات فيتامين سي لتعزيز مستويات الكولاجين وتقليل الالتهاب وتفتيح البقع الداكنة والحماية من الأشعة فوق البنفسجية.

الآثار الجانبية للتوت البري

يمكن لمعظم الناس الاستمتاع بالتوت البري بأمان، وكن يجب التحدث مع الطبيب في الحالات الآتية:

يتناول الشخص الوارفارين، يحتوي التوت البري على كمية جيدة من فيتامين ك، ويمكن أن يتداخل هذا العنصر الغذائي مع مميع الدم الموصوف والذي يسمى الوارفارين.

يصاب بحصوات الكلى، إذا كان يشرب الشخص الكثير من عصير التوت البري بمرور الوقت، فقد يكون أكثر عرضة للإصابة بحصوات الكلى، وذلك لأن التوت البري يحتوي على الكثير من الأكسالات، والتي يمكن أن تتحد مع الكالسيوم لتكوين الحصوات.

يعاني من حساسية الأسبرين، ومن الشائع أن يكون الأشخاص الذين يعانون من حساسية الأسبرين أيضًا يعانون من حساسية التوت البري.

من يجب أن يتجنب التوت البري؟

قد يحتاج الشخص تجنب التوت البري أو التحدث للطبيب قبل تناوله إذا:

حاملًا، يمكن للحوامل شرب كميات معتدلة من عصير التوت البري بأمان ولكن لا ينبغي لهن تناول أي مكملات دون استشارة الطبيب أولًا.

ترضع رضاعة طبيعية، إذا كان السيدة مرضعة، فمن الآمن عمومًا تناول بعض عصير التوت البري، ولكن يجب استشارة الطبيب قبل البدء في تناول أي مكملات، بما في ذلك التوت البري.

يتناول أدوية لتمييع الدم، نظرًا لأن التوت البري يحتوي على فيتامين ك، فإن تناوله قد يتداخل مع أدوية تسييل الدم، وإذا كان الشخص يتناولين أدوية لتسييل الدم، يجب سؤال الطبيب عما إذا كان بإمكانه تناول التوت البري وشربه بأمان، وقد لا يزال بإمكانه الاستمتاع به ولكن بكميات صغيرة.

يعاني من مشاكل في المعدة، يمكن أن يؤدي تناول الكثير من التوت البري إلى آلام في المعدة والإسهال، وخاصة عند الأطفال.

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