التوت ينظم السكر ويجدد شباب بشرتك ويخفض وزنك

فوائد التوت، يُعتبر التوت من الفواكه الصيفية اللذيذة التي تجمع بين الطعم الشهي والفوائد الصحية المذهلة، وتتنوع أنواعه بين التوت الأسود، والتوت الأحمر، والتوت الأزرق، والتوت البري، والتوت الأبيض.





ولكل نوع خصائص غذائية متميزة، إلا أن جميعها تشترك في كونها فواكه صغيرة الحجم غنية بالعناصر الغذائية والمضادات الحيوية الطبيعية، مما يجعلها واحدة من أقوى الأغذية (Superfoods) التي يجب تناولها بانتظام؛ للحفاظ على الصحة العامة ومكافحة الأمراض.



أكدت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية بل هو مخزون غني بالعناصر الغذائية والفوائد الصحية التي تدعم الجسم والعقل والبشرة.



أهم فوائد التوت لصحة الجسم

وتستعرض الدكتورة مروة، في السطور التالية أهم فوائد التوت لصحة الجسم.

التوت لصحتك

1. غني بمضادات الأكسدة

يتميز التوت بمحتواه العالي من مضادات الأكسدة، خاصة مركبات الفلافونويد مثل الأنثوسيانين، التي تمنح التوت لونه القوي، وتلعب دورًا رئيسيًا في مكافحة الجذور الحرة في الجسم. هذه الجذور هي التي تسبب تلف الخلايا وتسرّع عملية الشيخوخة وتزيد من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض القلب.



وقد أظهرت دراسات متعددة أن مضادات الأكسدة الموجودة في التوت تساعد في تقوية الجهاز المناعي، وحماية خلايا الجسم من الالتهابات المزمنة، كما تساهم في تحسين وظائف الدماغ مع التقدم في العمر.

2. تعزيز صحة القلب

أظهرت الأبحاث أن تناول التوت بانتظام يساهم في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية، حيث يعمل على خفض ضغط الدم، وتقليل مستويات الكوليسترول الضار (LDL)، وزيادة الكوليسترول الجيد (HDL). ويرجع ذلك إلى وجود مركبات نباتية نشطة تساعد على توسيع الأوعية الدموية، ومنع تراكم الدهون على جدران الشرايين، مما يقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

كما أن احتواء التوت على الألياف يساعد على تنظيم نسبة الدهون في الدم وتحسين عملية الهضم، ما ينعكس إيجابيًا على صحة القلب.

3. دعم الدماغ والذاكرة

التوت لا يعزز فقط صحة القلب، بل يلعب دورًا مهمًا في دعم وظائف الدماغ. فقد ربطت بعض الدراسات بين استهلاك التوت وتحسين القدرة على التركيز، والتذكر، ومعالجة المعلومات، خاصة لدى كبار السن.

مضادات الأكسدة الموجودة فيه تقلل من الإجهاد التأكسدي في الدماغ، وتزيد من التواصل بين الخلايا العصبية، ما يساعد في الوقاية من الأمراض التنكسية مثل الزهايمر والخرف.

4. مفيد لصحة الجهاز الهضمي

يحتوي التوت على كمية جيدة من الألياف القابلة وغير القابلة للذوبان، مما يعزز صحة الجهاز الهضمي ويساعد في تسهيل حركة الأمعاء، والوقاية من الإمساك، وتعزيز نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء.

وتشير الأبحاث إلى أن التوت يمكن أن يلعب دورًا في الوقاية من التهابات الأمعاء وتحسين التوازن البكتيري داخل القولون، مما يساعد في تخفيف أعراض متلازمة القولون العصبي.

5. المساهمة في ضبط مستويات السكر

على الرغم من أن التوت حلو المذاق، إلا أن مؤشره الجلايسيمي منخفض، ما يعني أنه لا يسبب ارتفاعًا سريعًا في مستويات السكر في الدم. وتُظهر الدراسات أن مركبات التوت تساهم في تحسين حساسية الإنسولين وتنظيم الجلوكوز، مما يجعله خيارًا مثاليًا لمرضى السكري أو من يسعون للوقاية منه.

فوائد التوت

6. تحسين صحة البشرة وتأخير علامات الشيخوخة

بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة والفيتامينات مثل فيتامين C وE، يساعد التوت على حماية البشرة من أضرار أشعة الشمس والتلوث والعوامل البيئية. كما يساهم في إنتاج الكولاجين، الذي يحافظ على نضارة ومرونة الجلد، ويقلل من ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة.

بالإضافة إلى ذلك، تعمل مضادات الأكسدة على تقليل التصبغات وتحسين لون البشرة، مما يجعلها أكثر إشراقًا وحيوية.

7. دعم المناعة ومكافحة العدوى

يساعد التوت في تقوية الجهاز المناعي بفضل احتوائه على فيتامين C، بالإضافة إلى مركبات مضادة للبكتيريا والفيروسات. وقد أثبتت الدراسات أن التوت الأسود والتوت البري يساهمان في تقليل خطر الإصابة بالتهابات المسالك البولية، خاصة لدى النساء.

8. مصدر غني بالفيتامينات والمعادن

يحتوي التوت على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن الضرورية للجسم، من أهمها:

فيتامين C: ضروري للمناعة، وصحة البشرة، وامتصاص الحديد.

فيتامين K: مهم لتخثر الدم وصحة العظام.

المنغنيز: يساعد في بناء العظام، وتحفيز التمثيل الغذائي.

الألياف: تساهم في تحسين الهضم وخفض الكوليسترول.

الفولات: مفيد بشكل خاص للحوامل لدعم نمو الجنين.

9. يساعد في فقدان الوزن

يُعد التوت خيارًا ممتازًا للراغبين في فقدان الوزن أو الحفاظ عليه، فهو منخفض السعرات الحرارية وغني بالألياف والماء، ما يجعله يشبع لفترة أطول دون إضافة الكثير من السعرات. كما أن مذاقه الحلو يجعله بديلًا صحيًا للحلويات الغنية بالسكر والدهون.

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