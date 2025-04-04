الجمعة 04 أبريل 2025
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فوائد التوت الأسود، يقوي المناعة ويحمي من أمراض القلب والسرطان

فوائد التوت الأسود
فوائد التوت الأسود

فوائد التوت الأسود، التوت الأسود من الفاكهة الشهيرة على مستوى العالم وله مذاق مميز ولون قوى، ويقدم على حالته أو فى الحلوى والعصائر.

وفوائد التوت الأسود، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم. 

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن التوت الأسود من الفواكه الغنية بالعناصر الغذائية والمركبات الحيوية التي تجعل منه إضافة قيّمة للنظام الغذائي الصحي، ويتميز التوت الأسود بلونه الداكن الذي يدل على غناه بمضادات الأكسدة، وهو ما يمنحه خصائص فريدة تساهم في تعزيز الصحة العامة ومكافحة عدد من الأمراض المزمنة.

 

فوائد التوت الأسود للصحة 
فوائد التوت الأسود للصحة 

فوائد التوت الأسود للصحة 

وأضافت منى، أن من فوائد التوت الأسود تدفعنا لتناوله:-

  • مصدر ممتاز لمضادات الأكسدة، لا سيما مركبات الأنثوسيانين والفلافونويدات، وهي مركبات تلعب دورًا حيويًا في تقليل الإجهاد التأكسدي داخل الجسم، مما يساهم في الوقاية من السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية.
  • تشير الدراسات الحديثة إلى أن هذه المركبات تساهم في حماية الخلايا من التلف وتحسين وظيفة الأوعية الدموية.
  • التوت الأسود غني أيضًا بالألياف الغذائية القابلة وغير القابلة للذوبان، والتي تسهم في تحسين الهضم، تنظيم حركة الأمعاء، والحد من مشاكل الإمساك. كما أن الألياف تساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم، ما يدعم صحة القلب ويقلل من خطر الإصابة بتصلب الشرايين.
  • من الناحية المناعية، يحتوي التوت الأسود على نسبة مرتفعة من فيتامين C، الذي يُعَدّ من الفيتامينات الأساسية الداعمة للجهاز المناعي، إضافة إلى دوره في تعزيز إنتاج الكولاجين الضروري لصحة الجلد والأنسجة.
  • كما يحتوي على فيتامين K، الذي يساهم في تعزيز صحة العظام وتنظيم عملية تخثر الدم.
  • وللتوت الأسود أيضًا تأثير إيجابي على الوظائف الدماغية. فقد أظهرت أبحاث علمية أن مضادات الأكسدة الموجودة فيه قد تُساهم في تحسين الذاكرة والوظائف المعرفية، والوقاية من الأمراض العصبية المرتبطة بالتقدم في العمر مثل الزهايمر.
  • من الجدير بالذكر أن التوت الأسود منخفض السعرات الحرارية، ما يجعله خيارًا مثاليًا للراغبين في الحفاظ على وزن صحي دون التضحية بالعناصر الغذائية.
  • كما أنه غني بالمنغنيز والحديد، وهما عنصران مهمان لإنتاج الطاقة ودعم وظائف الجسم الحيوية
  • التوت الأسود غذاء وظيفي ذا قيمة عالية، تتكامل فيه فوائد التغذية والعلاج، مما يجعله عنصر محوري في أي نظام غذائي متوازنط،  ومع استمرار تطور الأبحاث الغذائية.
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