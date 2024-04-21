فوائد الحرنكش، فاكهة غنية بالعناصر المهمة يجب تناولها

فوائد الحرنكش، الحرنكش من الفاكهة الشعبية الشهيرة التى تنتشر فى مواسم محددة وعادة تباع فى الشوارع والميادين.

وفوائد الحرنكش، عديدة لقيمتها الغذائية العالية حيث تحتوى على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وينصح الخبراء بتناولها.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن الحرنكش من الفاكهة الشهيرة التى لها شعبية كبيرة فى مصر وهى تزرع فى دول حوض النيل لذا تنتشر فى مصر، وهى مختلفة الشكل والمذاق ولها فوائد عظيمة وعشاق كثيرون من الكبار والصغار.

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القيمة الغذائية الموجودة في الحرنكش

وأضافت منى، أن الحرنكش له قيمة غذائية عالية لاحتوائه على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم مثل الفسفور والكالسيوم والحديد ونسبة عالية من الألياف والكربوهيدرات وفيتامين سي وفيتامين أ وفيتامين ب.

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فوائد الحرنكش

وتابعت، أن من فوائد الحرنكش:-

تعمل المعادن الموجودة في الحرنكش على تقليل تشنجات الحيض.

يعزز حاسة البصر ويقوي النظر لاحتوائه على كميات كبيرة من فيتامين أ.

يقوي المناعة.

يغذي جذور الشعر ويحافظ على لونه، ويزيد من لمعانه.

يقاوم الخلايا التالفة بالجسم وبالتالي يحمي من السرطان.

يعزز الشعور بالشبع ويساعد في حرق الدهون وبالتالي هو مهم في عملية إنقاص الوزن.

يعالج أي ضرر بالشفرة الوراثية بالجسم لاحتوائه على مجموعة فيتامين ب.

يعزز من صحة الجهاز العصبي.

يحمي من تليف الكبد والكلى.

يعمل على خفض نسبة الكوليسترول بالدم.

يقلل نسبة السكر والضغط بالدم.

يقوي العظام والأسنان والمفاصل.

يحمي من الالتهابات ويساعد في علاجها.

يعزز القدرة الجنسية لاحتوائه على الفسفور.

يساعد في امتصاص العناصر الغذائية، وأهمها الكالسيوم، وهو من العناصر اللازمة لصحة العظام والأسنان والأظافر، بالإضافة إلى احتواء الحرنكش على فيتامين (ج)، الذي يحسن المزاج العام.

يساعد في علاج نزلات البرد والانفلونزا لاحتوائه على فيتامين سي.

يساعد في علاج أنيميا فقر الدم لاحتوائه على الحديد.

محاذير تناول الحرنكش

وحذرت الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، من الإفراط في تناول الحرنكش، لأن تناوله بكثرة يسبب مخاطر عديدة، لأنه يمكن أن يسبب الحساسية كما يسبب مضاعفات خطرة أبرزها الإسهال وتلف القلب لدى الذكور، مشيرة إلى ضرورة اختيار الحبات الناضجة الصفراء عند تناول الحرنكش وعدم تناول الحبات الخضراء الغير ناضجة وذلك لأن الأخضر منه يحتوى على مواد سامة، لذا يجب اختياره بعناية حفاظا على الصحة.