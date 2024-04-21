الإثنين 22 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

صحة ومرأة

فوائد الحرنكش، فاكهة غنية بالعناصر المهمة يجب تناولها

فوائد الحرنكش، فيتو
فوائد الحرنكش، فيتو

فوائد الحرنكش، الحرنكش من الفاكهة الشعبية الشهيرة التى تنتشر فى مواسم محددة وعادة تباع فى الشوارع والميادين.

وفوائد الحرنكش، عديدة لقيمتها الغذائية العالية حيث تحتوى على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وينصح الخبراء بتناولها.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن الحرنكش من الفاكهة الشهيرة التى لها شعبية كبيرة فى مصر وهى تزرع فى دول حوض النيل لذا تنتشر فى مصر، وهى مختلفة الشكل والمذاق ولها فوائد عظيمة وعشاق كثيرون من الكبار والصغار.

Advertisements

القيمة الغذائية الموجودة في الحرنكش 

وأضافت منى، أن الحرنكش له قيمة غذائية عالية لاحتوائه على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم مثل الفسفور والكالسيوم والحديد ونسبة عالية من الألياف والكربوهيدرات وفيتامين سي وفيتامين أ وفيتامين ب.

فوائد الحرنكش، فيتو 

فوائد الحرنكش 

وتابعت، أن من فوائد الحرنكش:-

  • تعمل المعادن الموجودة في الحرنكش على تقليل تشنجات الحيض.
  • يعزز حاسة البصر ويقوي النظر لاحتوائه على كميات كبيرة من فيتامين أ.
  • يقوي المناعة.
  • يغذي جذور الشعر ويحافظ على لونه، ويزيد من لمعانه.
  • يقاوم الخلايا التالفة بالجسم وبالتالي يحمي من السرطان.
  • يعزز الشعور بالشبع ويساعد في حرق الدهون وبالتالي هو مهم في عملية إنقاص الوزن.
  • يعالج أي ضرر بالشفرة الوراثية بالجسم لاحتوائه على مجموعة فيتامين ب.
  • يعزز من صحة الجهاز العصبي.
  • يحمي من تليف الكبد والكلى.
  • يعمل على خفض نسبة الكوليسترول بالدم.
  • يقلل نسبة السكر والضغط بالدم.
  • يقوي العظام والأسنان والمفاصل.
  • يحمي من الالتهابات ويساعد في علاجها.
  • يعزز القدرة الجنسية لاحتوائه على الفسفور.
  • يساعد في امتصاص العناصر الغذائية، وأهمها الكالسيوم، وهو من العناصر اللازمة لصحة العظام والأسنان والأظافر، بالإضافة إلى احتواء الحرنكش على فيتامين (ج)، الذي يحسن المزاج العام.
  • يساعد في علاج نزلات البرد والانفلونزا لاحتوائه على فيتامين سي.
  • يساعد في علاج أنيميا فقر الدم لاحتوائه على الحديد.

محاذير تناول الحرنكش 

وحذرت الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، من الإفراط في تناول الحرنكش، لأن تناوله بكثرة يسبب مخاطر عديدة، لأنه يمكن أن يسبب الحساسية كما يسبب مضاعفات خطرة أبرزها الإسهال وتلف القلب لدى الذكور، مشيرة إلى ضرورة اختيار الحبات الناضجة الصفراء عند تناول الحرنكش وعدم تناول الحبات الخضراء الغير ناضجة وذلك لأن الأخضر منه يحتوى على مواد سامة، لذا يجب اختياره بعناية حفاظا على الصحة.

txt

فوائد السمسم، يحمي أجهزة جسمك من الأمراض

txt

فوائد الزعفران، يحمي من الأمراض المزمنة ويقوي الذاكرة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الحرنكش فوائد الحرنكش القيمة الغذائية الموجودة في الحرنكش محاذير تناول الحرنكش الدكتورة منى أيمن صحة الصحة

مواد متعلقة

فوائد زيت النعناع للشعر، يحفز نموه ويعالج القشرة

فوائد الزعتر، لتقوية جهاز المناعة وخفض ضغط الدم

فوائد الصمغ العربي، لصحة الجهازين الهضمي والتنفسي وتقوية المناعة

فوائد الخيار، يرطب الجسم في الصيف ويحمي من الجفاف

الأكثر قراءة

مي كساب تكشف لأول مرة عن رد فعل زوجها أوكا بعد إنقاص وزنها

رضا عبد العال يكشف رأيه في استمرار شوبير بحراسة مرمى الأهلي بعد عودة الشناوي

هاجم أم كلثوم وانتقد أغانيها والفيلسوف الفرنسي "سارتر" سبب خروجه من سجون عبد الناصر.. أسرار في حياة الأبنودي (فيديو جراف)

أول تعليق من محمود التهامي على لقاء ياسين التهامي بشيخ الأزهر

أستاذ بجامعة القدس يكشف مستقبل الحكم في غزة: لا حماس ولا السلطة

درجات الحرارة اليوم الإثنين 22-04-2024 في مصر

ترقب لحكم قضائي يحسم مصير انتخابات نادي الزمالك

في 7 خطوات، طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور

Advertisements

منوعات

المزيد

نظرية علمية تزعم: الكائنات الفضائية تتنقل عبر النيازك

أوكرانيا ترسل طلب استدعاء الخدمة العسكرية لرجل متوف

بشرى سارة، الكشف عن تقنية جديدة لعلاج العظام المكسورة

طفل يطلق النار على نفسه عن طريق الخطأ، ما القصة

المزيد

خدمات

المزيد

في 7 خطوات، طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور

تراجع سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بالبنك المركزي ختام تعاملات اليوم الأحد 21 - 4 - 2024

ارتفاع سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي نهاية التعاملات اليوم الأحد 21 - 4 - 2024

تعرف على سعر النحاس اليوم الأحد في السوق

المزيد
ads

انفوجراف

هاجم أم كلثوم وانتقد أغانيها والفيلسوف الفرنسي "سارتر" سبب خروجه من سجون عبد الناصر.. أسرار في حياة الأبنودي (فيديو جراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 22 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 22 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 22 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية