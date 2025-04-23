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رياضة

لاتسيو يحقق الفوز على جنوى بثنائية في الدوري الإيطالي

لاتسيو، فيتو
لاتسيو، فيتو

فاز فريق لاتسيو على نظيره فريق جنوى بهدفين نظيفين في  المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثون من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز موسم 2024-2025.

وسجل لاتسيو الهدف الأول عن طريق لاعبه كاستيلانوس في الدقيقة 32، وأضاف بولاي ديا الهدف الثاني بالدقيقة 65. 

 

تشكيل لاتسيو ضد جنوى في الدوري الإيطالي

 

تشكيل جنوى ضد لاتسيو في الدوري الإيطالي

 

ترتيب لاتسيو وجنوى في الدوري الإيطالي 

وبتلك النتيجة، يحتل لاتسيو المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 59 نقطة، بينما يأتي جنوى في المركز الـ13 برصيد 39 نقطة.

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