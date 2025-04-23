الأربعاء 23 أبريل 2025
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محافظات

لأول مرة بمنطقة القناة، انطلاق المجالس الحديثية بمديرية أوقاف الإسماعيلية (صور)

جانب من المجالس،
جانب من المجالس، فيتو

شهدت مساجد محافظة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، انطلاق المجالس الحديثية بمديرية أوقاف الإسماعيلية، والتي تنطلق لأول مرة بمنطقة القناة وسيناء.  

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المشرفون على إقامة المجالس 

وتقام المجالس الحديثية تحت إشراف فضيلة الشيخ عبدالخالق محمد عطيفي وكيل وزارة الأوقاف في محافظة الإسماعيلية.  

جانب من المجالس، فيتو
جانب من المجالس، فيتو
جانب من المجالس، فيتو
جانب من المجالس، فيتو
جانب من المجالس، فيتو
جانب من المجالس، فيتو

قراءة واقراء متون الحديث 

وشملت فعاليات المجالس الحديثية فعاليات قراءة وإقراء متون الحديث بالسند المتصل لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولجميع طلاب العلم والأئمة والجمهور، وذلك من كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله تعالى.  

جانب من المجالس، فيتو
جانب من المجالس، فيتو
جانب من المجالس، فيتو
جانب من المجالس، فيتو
جانب من المجالس، فيتو
جانب من المجالس، فيتو

القراءة والتعليق بالمجالس 

ويقوم بقراءة وتعليق المجالس الحديثية الأستاذ الدكتور محمد فاضل أستاذ الحديث ووكيل كلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر ببورسعيد. 
 

جانب من المجالس، فيتو
جانب من المجالس، فيتو

وعلى صعيد أخر كان قد تفقد الشيخ عبد الخالق عطيفي وكيل وزارة الأوقاف في محافظة الإسماعيلية،  لجان امتحانات مركز إعداد محفظي القرآن الكريم التابع لمديرية أوقاف الإسماعيلية.  

 

ابرز الحضور خلال الجولة 

وذلك بحضور الدكتور محمد عبد المعبود مدير عام الدعوة بمديرية الأوقاف في محافظة الإسماعيلية، والدكتور محمد سليمان عميد المركز، وفضيلة الشيخ أشرف السيد عدوي مدير شئون القرآن الكريم بالمديرية. 

جانب من المجالس، فيتو
جانب من المجالس، فيتو

 

الهدف من إنشاء مركز القرآن الكريم 

جدير بالذكر أن مركز محفظى القرآن الكريم في محافظة الإسماعيلية، يهتم بإعداد معلمي ومعلمات القرآن الكريم للتعامل مع كلام الله عز وجل من جوانب عديدة كالتحفيظ والتفسير وفهم المقاصد الشرعية والأحكام الفقهية وغير ذلك من علوم الشريعة الغراء، وذلك لإعداد جيل واع حافظ لكتاب الله تعالى نافعا لنفسه ولمجتمعه ووطنه.   

جانب من المجالس، فيتو
جانب من المجالس، فيتو

مدة الدراسة بالمركز 

وتبلغ مدة الدراسة بمركز القرآن الكريم في محافظة الإسماعيلية، سنتين فقط يقبل المركز خريجي الجامعات والدبلومات والمعاهد والدراسة تقوم على أيدي أساتذة متخصصة بالأزهر الشريف.

 

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