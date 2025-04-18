محافظ الإسماعيلية يهنئ قداسة البابا تواضروس الثاني والأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد

تقدم اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بأسمى آيات التهاني لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة حلول عيد القيامة المجيد، متمنيًا لقداسته دوام الصحة والعافية.

تقديم التهنئة لأقباط مصر

وأعرب محافظ الإسماعيلية، عن تهانيه المُخلصة لجميع الأقباط في مصر عامة ولأقباط الإسماعيلية خاصة.

وأكد محافظ الإسماعيلية، أن الاحتفالات الدينية تُجسِّد قيم التسامح والوحدة الوطنية التي يتميز بها الشعب المصري، والتي تُعتبر رمزًا لقوة النسيج الاجتماعي تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي يُعلي دائمًا مبادئ المواطنة والمساواة بين جميع المصريين.

رئيس جامعة قناة السويس يهنئ قداسة البابا تواضروس الثاني والأقباط بعيد القيامة المجيد

وعلى صعيد آخر، تقدم الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، بخالص التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد القيامة المجيد، معربًا عن أطيب الأمنيات لقداسته بدوام الصحة والعطاء، وللكنيسة المصرية بدوام التوفيق في أداء رسالتها الوطنية والروحية السامية.

كما أعرب رئيس جامعة قناة عن تهانيه القلبية لجميع الإخوة الأقباط في مصر، مؤكدا أن الأعياد الدينية تمثل مناسبة وطنية تُجسد عمق التلاحم والتآخي بين أبناء الوطن، مشيدًا بروح الوحدة التي يعيشها الشعب المصري في ظل القيادة الرشيدة لـ عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي يرسخ دعائم المواطنة الكاملة والمساواة بين جميع أبناء الشعب.

وخصّ رئيس الجامعة بالتهنئة أبناء جامعة قناة السويس من الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس من الإخوة الأقباط، مشيدًا بدورهم البناء داخل الجامعة، وما يسهمون به من جهد وإخلاص في دعم مسيرة العلم والمعرفة، مؤكدًا أن الجامعة تظل نموذجًا يُحتذى به في التعايش والمحبة بين جميع أطياف المجتمع.

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