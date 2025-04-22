التشكيل الجديد لشعبة المواد الغذائية بغرفة الإسماعيلية

أعلنت الغرفة التجارية في محافظة الإسماعيلية، عن تشكيل، شعبة البقالة والمواد الغذائية، وذلك بناء على توجيهات أكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية، أمين صندوق مساعد اتحاد الغرف التجارية.

إجراء تشكيل شعبة البقالة

وكانت غرفة الإسماعيلية التجارية، أعلنت عن إجراء تشكيل شعبة البقالة والمواد الغذائية، بحضور جلال الطاهر نائب أول، أسامة العدوي نائب ثان ورئيس لجنة الشعب، محمد فايق عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة العلاقات العامة، جمال نفادي مدير الغرفة، محمد السيد مدير عام الشئون الاقتصادية والتجارية، احمد اسماعيل مدير الشئون الاقتصادية والتجارية، احمد فكري مدير شئون التجار، احمد جدو الشئون القانونية، انجي هيبة المستشار الإعلامي لغرفة الإسماعيلية.

تشكيل الشعبة الجديد

شمل تشكيل شعبة البقالة والمواد الغذائية في غرفة الإسماعيلية، محمد فراج رئيسا، احمد عبد الحليم نائب اول، ابراهيم البطل نائب ثان، شريف سيد الجبلاوي سكرتير الشعبة، بحضور أعضاء الشعبة وهم وائل عبد الفتاح، محمد السيد عبد الحليم، مصطفى محمود.

خلال الجلسة، تم تشكيل هيئة مكتب وبحث الخطوط العريضة لخطط عملها وأهدافها خلال المرحلة القادمة.

أهمية شعبة البقالة والمواد الغذائية

وفى بداية الاجتماع، أكد جلال الطاهر، “أهمية شعبة البقالة والمواد الغذائية والتي تهم قطاع عريض، حيث أصبح نشاط البقالة والمواد الغذائية مسألة أمن قومى”.

مناقشة الخطوط العريضة لمتطلبات قطاع البقالة

كما حرص أسامة العدوي علي مناقشة الخطوط العريضة لمتطلبات هذا القطاع، كذلك التعاون مع الشعب النوعية بالغرفة التجارية فى الإسماعيلية، خلال الفترة القادمة لحل مشاكل قطاع المواد الغذائية بكل فئاته من تموين وبقالة حرة وكافة السلع الغذائية، خاصة أن هذا القطاع يمثل أهمية كبيرة على الصعيدين الاقتصادى والمجتمعى.

وأكد محمد فايق أهمية إعداد ورقة عمل بكافة المشاكل والمعوقات التى تواجه قطاعها ومقترحات حلها، تمهيدا لمناقشتها فى اللجنة والخروج بورقة عمل واحدة تستهدف دعم هذا القطاع وحل مشاكله وتنميته خلال الفترة القادمة من خلال تحديد أولويات الموضوعات وأهميتها تباعا.

وفي كلمته، وجه محمد فراج رئيس الشعبة، الشكر للغرفة التجارية لإجراء التشكيل في حيادية دون التحيز لأحد بعينه، مؤكدا أنه سيجري إعداد ورقة عمل واضحة بكل متطلبات قطاع المواد الغذائية لرفعها الي الجهات المعنية مع أهمية وجود اجتماع دوري لمناقشة بعض الموضوعات التى تهم القطاع الغذائى من بينها البقالة التموينية.

أضاف شريف الجبلاوي سكرتير الغرفة، أنه سيجري اجتماعات مكثفة لتذليل أي معوقات تواجه أعضاء شعبة المخابز والبقالة.

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