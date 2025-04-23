نائب محافظ الإسماعيلية يشهد الاحتفال السنوي لتكريم الأمهات المثاليات (صور)

شهد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية الاحتفال السنوى لتكريم الأمهات المثاليات الذي تنظمه مديرية التضامن الاجتماعي، تقديرًا لدور الأم والمرأة المصرية وتحت رعاية اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية.

أبرز الحضور خلال الحفل

وذلك بحضور النائبة آمال رزق الله عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية، مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، العميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، الدكتور علي رفعت مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية، حسن الرداد مدير مديرية العمل بالإسماعيلية، لبنى زكي مقررة المجلس القومي للمرأة، المهندسة غادة البنا رئيس قطاع شبكات الكهرباء بالإسماعيلية، الدكتورة دينا أبو المعاطي نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة، عماد بخيت مدير عام المديرية المالية بالإسماعيلية، شيرين عبد الرحمن رئيس فرع ثقافة الإسماعيلية، شيرين محمد عثمان مدير مديرية التنظيم والإدارة بالمحافظة، وممثلي الأزهر والأوقاف، وعددًا من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

جانب من الحفل، فيتو

جانب من الحفل، فيتو

جانب من الحفل، فيتو

تلاوة آيات من الذكر الحكيم

بدأ الاحتفال بتلاوة آيات من القرآن الكريم ثم عدد من الفقرات الفنية وأغاني السمسمية والتنورة وقصيدة عن الأم للشاعر هشام الجخ ألقتها الطالبة ملك ضاحي عبد السلام وقصيدة "لما جيت أكتب عن أمي" للشاعر عبد الله حسن ألقتها الطالبة أيسل ضاحي عبد السلام.



تقدير أمهات شهداء مصر

ووجه نائب محافظ الإسماعيلية، تحية إجلال وتقدير إلى أمهات شهداء مصر الأبرار والذين قدموا أغلى ما لديهم فداءً للوطن ولأرض سيناء العزيزة مؤكدًا أن الاحتفال بأمهات مصر، يأتى كأقل ما يمكن تقديمه لهن، وأشار عصام إلى أن المرأة المصرية حظت بتقدير غير مسبوق من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والذي يعكس إيمانه بدور المرأة في مسيرة التنمية وبناء مجتمع قوى متماسك مثقف وواع.

تقدير جهود مديرية التضامن الاجتماعي

كما ثمن عصام جهود مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الإسماعيلية، لما توليه من اهتمام بالغ بالمرأة، من خلال تنظيم الندوات التوعوية، والاهتمام بصحة المرأة، ودعم الأمهات المثاليات، وهو جهد ملموس ومقدَّر يسهم في تمكين المرأة المصرية وتعزيز دورها في المجتمع.

جانب من الحفل، فيتو

جانب من الحفل، فيتو

جانب من الحفل، فيتو

وأعلن عصام عن تقديم عمرة للأم المثالية الأولى والأم المثالية لابن من ذوي الهمم، وذلك بالتعاون والتنسيق بين مديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية ومؤسسة عبدالله يوسف الخيرية.

وأشارت مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، في كلمتها إلى دور المرأة المصرية العظيم ومعايير اختيار الأم المثالية.

وقام نائب محافظ الإسماعيلية، بتكريم الأربع الأمهات المثاليات الأوائل على مستوى المحافظة، ومنحهن شهادة تقدير وجائزة مالية، وهن: ليلى عبد العاطي عبد الحميد الأم المثالية الأولى على محافظة الإسماعيلية، ومنى عبد الغني السيد الأم المثالية الثانية، ورجاء عبد الحكيم محمد إبراهيم الأم المثالية الثالثة، كما تم تكريم سيدة محمود جاد الكريم الأم المثالية لابنين من ذوي الهمم ومنحها شهادة تقدير ومكافأة مالية.

جانب من الحفل، فيتو

جانب من الحفل، فيتو

جانب من الحفل، فيتو

جانب من الحفل، فيتو

ثم قام نائب محافظ الإسماعيلية، بتكريم أربع أمهات مثاليات على مستوى مديريات الخدمات بالمحافظة وهن: آمال جاد محمد محمود الأم المثالية لجامعة قناة السويس، وهدى عبد السلام سعد خليل الأم المثالية لمديرية الصحة وأحلام محمود الإمام الشامي الأم المثالية لمديرية التموين والتجارة الداخلية، وأماني حسن محمد الحلوس الأم المثالية لمديرية الزراعة.

جانب من الحفل، فيتو

جانب من الحفل، فيتو

جانب من الحفل، فيتو

جانب من الحفل، فيتو

وحرص نائب محافظ الإسماعيلية، على التقاط الصور الجماعية مع الأمهات المثاليات ولجنة التقييم التي قامت بتلقي الطلبات ووضع معايير الاختيار.



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