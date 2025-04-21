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محافظات

تموين الإسماعيلية يكثف حملاته التفتيشية على محال بيع الأسماك المملحة (صور)

جانب من الحملات،
جانب من الحملات، فيتو

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الإسماعيلية، اليوم الإثنين، عددا من الحملات التفتيشية المكثفة على أماكن بيع الفسيخ والأسماك المملحة والمدخنة، وذلك في إطار الاحتفال بعيد شم النسيم، وحرصًا على صحة وسلامة المواطنين. 

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التأكد من جودة المنتجات المعروضة 

وركزت الحملات على التأكد من جودة المنتجات المعروضة وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى متابعة التزام المحال بالإعلان عن الأسعار بشكل واضح للجمهور. 

جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو

استمرار الحملات بشكل يومي

وأكدت شيماء عمر وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية،أن الحملات مستمرة بشكل يومي، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد أي مخالفات يتم ضبطها.  

جانب الحملة، فيتو
جانب الحملة، فيتو
جانب الحملة، فيتو
جانب الحملة، فيتو

تنفيذ تكليفات وزير التموين

يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات دكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق وخاصة خلال الأعياد والإجازات الرسمية.

 

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