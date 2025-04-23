محافظ الإسماعيلية يتفقد مديريات الزراعة والتموين والشئون الصحية (صور)

قام اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بجولة ميدانية تفقد خلالها مديريات الزراعة، التموين، والشئون الصحية بالمحافظة؛ بهدف متابعة سير العمل بها، والتأكيد على تقديم كافة الخدمات للمواطن الإسماعيلي بالشكل الأمثل.

تفقد مديرية الزراعة

واستهل محافظ الإسماعيلية، جولته بتفقد مديرية الزراعة، بحضور الدكتور محمد شطا مدير عام مديرية الزراعة بالإسماعيلية، مؤكدًا على أهمية القطاع الزراعي، الذي توليه الدولة اهتمامًا خاصًا، بوصفه أحد أهم القطاعات الرئيسية في الاقتصاد.

جانب من الجولة،فيتو

جانب من الجولة،فيتو

ضبط الحيازات داخل الجمعيات الزراعية

ووجه محافظ الإسماعيلية، بضرورة العمل على ضبط الحيازات داخل الجمعيات الزراعية، الحفاظ على الرقعة الزراعية بالإسماعيلية، تدقيق البيانات داخل الإدارات الزراعية، تقديم كافة الخدمات للمزارعين من أسمدة وتقاوي عالية الجودة، تكثيف حملات النصح والإرشاد الزراعي الموجهة للمزارعين بالمحافظة، بالإضافة إلى تفعيل المبادرات الخاصة بتوفير المنتجات الزراعية (زراعية، حيوانية) بأسعار مخفضة من خلال المنافذ التابعة لمديريات الزراعة والتموين.

جانب من الجولة،فيتو

جانب من الجولة،فيتو

تقديم الحوافز التشجيعية للمزارعين

وشدد محافظ الإسماعيلية على مواصلة العمل على تنفيذ التوجيهات العامة للدولة بتقديم جميع الحوافز التشجيعية للمزارعين لتوريد محصول القمح للصوامع التابعة للمحافظة، بجانب التوعية بالحوافز التي تقدمها الدولة للمزارعين.

كما تفقد محافظ الإسماعيلية مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، بحضور شيماء عمر مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، حيث تفقد المركز التكنولوجي بمديرية التموين والتجارة الداخلية؛ لمتابعة سير العمل بالمركز ولتقييم مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تفقد "أكرم" عدد من الإدارات داخل ديوان عام المديرية، مؤكدًا على ضرورة معاملة الموطنين معاملة طيبة، والاستجابة للطلبات المشروعة في الإطار القانوني والعمل على سرعة الاستجابة ليحصل المواطن على الخدمة المطلوبة في أسرع وقت وبأقل قدر من الإجراءات.

جانب من الجولة،فيتو

جانب من الجولة،فيتو

جانب من الجولة،فيتو

ووجه بتكثيف الحملات الرقابية للمخابز والمحال وكذلك محطات البنزين والتأكد من توافر جميع المنتجات وصلاحيتها للمواطنين.

واختتم اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، جولته بتفقد مديرية الشئون الصحية بالإسماعيلية؛ لمتابعة سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين، بحضور الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

وأكد محافظ الإسماعيلية، أن الدولة تهدف إلى توفير الرعاية الصحية للمواطنين وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين عبر توفير الخدمات الصحية المجانية أو المدعومة وتقديم العلاج المجاني أو بأسعار رمزية في المستشفيات الحكومية بجانب دعم برامج التأمين الصحي الشامل لتغطية جميع الفئات وخاصة محدودي الدخل والأسر الأولى بالرعاية.

اشادة بجهود مديرية الصحة

وأشاد "أكرم" خلال زيارته بجهود مديرية الصحة في استكمال جاهزية المنشآت الصحية وتسليمها ضمن خطة منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة فضلًا عن الدور الرقابي على المنشآت الطبية الخاصة والتفتيش على المنشآت الغذائية والأسواق وتواجد فرق المبادرات الرئاسية بجميع فعاليات المحافظة وأيام الإجازات والعطلات الرسمية.

واستهل محافظ الإسماعيلية الجولة بالمرور على إدارات وأقسام المديرية والتقى بالعاملين واستمع إلى شرح لجهود فريق إدارة الطب الوقائي في الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والتوعية بالأمراض المعدية واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة في حالة الإبلاغ عن أي أحداث صحية.

وخلال زيارته للمديرية، ترأس المحافظ اجتماعًا، بحضور مديرى الإدارات الفنية والإدارية بمديرية الصحة حيث أكد على دور الدولة فى دعم قطاع الصحة وتقديم الخدمات الصحية للمواطنين بجودة وكفاءة ويسر، كما وجه المحافظ باختيار قرية من المناطق الأكثر احتاجًا بدعم من المحافظة والمجتمع المدني لرفع وتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

تأتي تلك الجولة، في إطار سلسلة الزيارات التي يقوم بها محافظ الإسماعيلية للمديريات الخدمية؛ للتأكيد على تطوير الأداء المؤسسي بكافة الجهات الحكومية لضمان خدمات متميزة للمواطنين.



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