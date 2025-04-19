السبت 19 أبريل 2025
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محافظات

ميادين الإسماعيلية تتزين استعدادا للاحتفال بأعياد الربيع(صور)

جانب من أعمال الحملة،
جانب من أعمال الحملة، فيتو

واصلت إدارة الحدائق والمتنزهات وجهاز التطوير والتجميل بمحافظة الإسماعيلية، أعمال صيانة المسطحات الخضراء. 
 

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صيانة وقص وتهذيب المسطحات الخضراء 

وقامت إدارة الحدائق والمتنزهات في محافظة الإسماعيلية بصيانة وقص وتهذيب المسطحات الخضراء بالطريق الدائري على مساحة 100 فدان، ورفع كافة المخلفات وتراكمات القمامة.  

جانب من أعمال الحملة،فيتو
جانب من أعمال الحملة،فيتو
جانب من أعمال الحملة،فيتو
جانب من أعمال الحملة،فيتو
جانب من أعمال الحملة،فيتو
جانب من أعمال الحملة،فيتو

زراعة شتلات الزهور ونباتات الزينة 

كما قام فريق عمل جهاز التجميل والنظافة في محافظة الإسماعيلية بزراعة شتلات الزهور ونباتات الزينة من نبات الدورانتا والفوربيا بمدخل مدينة الإسماعيلية القاهرة. 

تنسيق زراعة الزهور بالميادين 

وعلى جانب آخر، تم تنسيق وزراعة الزهور بالميادين، وأمام الكنائس في الإسماعيلية؛ احتفالًا بعيد القيامة المجيد، وذلك من المشاتل الخاصة بجهاز التطوير والتجميل. 

جانب من أعمال الحملة،فيتو
جانب من أعمال الحملة،فيتو
جانب من أعمال الحملة،فيتو
جانب من أعمال الحملة،فيتو
جانب من أعمال الحملة،فيتو
جانب من أعمال الحملة،فيتو

وأشارت تغريد أبوالسعود مدير إدارة الحدائق والمتنزهات، ومدير جهاز التطوير والتجميل بمحافظة الإسماعيلية، أن العمل مازال مستمرًا، استعدادًا للاحتفال بعيد شم النسيم، وحفاظًا على المسطحات الخضراء وزيادة الزائرين للمحافظة.
 

جانب من أعمال الحملة،فيتو
جانب من أعمال الحملة،فيتو
جانب من أعمال الحملة،فيتو
جانب من أعمال الحملة،فيتو
جانب من أعمال الحملة،فيتو
جانب من أعمال الحملة،فيتو
جانب من أعمال الحملة،فيتو
جانب من أعمال الحملة،فيتو

ويأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بالحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، واستعدادًا للاحتفال بأعياد الربيع وكثرة الوافدين إلى المحافظة.
 

 

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