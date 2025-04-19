محافظ الإسماعيلية يقود حملة نظافة بأبو صوير ورفع 500 طن مخلفات من طريق 36 الحربي (صور)

تفقد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، أعمال الحملة المكبرة التي تنفذها الوحدة المحلية لأبوصوير، في إطارالجهود الرامية إلى مكافحة التلوث البيئي وتحسين المظهر الحضاري بكافة أرجاء المحافظة.

والتي استهدفت طريق 36 الحربي، حيث تم رفع ما يقارب من 500 طن من المخلفات المتراكمة على امتداد 650 مترًا من الطريق والتي شكلت عائقًا في السيولة المرورية.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

تنفيذ توجيهات محافظ الإسماعيلية

جاءت هذه الحملة تنفيذًا لتوجيهات محافظ الإسماعيلية واستجابة لعدد من المواطنين لرفع هذا التراكم من النفايات بأنواعها، والتي ألقيت بشكل غير قانوني من قِبل الأفراد والشركات والمصانع، مما يشكل خطرًا على البيئة والصحة العامة.



فرض غرامة مالية على المخالفين

وأصدر محافظ الإسماعيلية، تعليمات صارمة بفرض غرامة مالية ومصادرة أي مركبة تُضبط وهي تُلقي مخلفات في الموقع، مع تكثيف الرقابة لتطبيق الإجراءات الوقائية ومنع تكرار هذه الممارسات. مؤكدًا أننا نسعى لتطوير وتأهيل كافة مداخل المحافظة وندعو الجميع لمشاركة الجهاز التنفيذي الحفاظ على أي مكتسبات تتحقق ومن شأنها تحسين جودة الحياة للمواطن بالمحافظة.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

خطة شاملة للنظافة بجميع أرجاء المحافظة

تأتي هذه الخطوة ضمن خطة شاملة لجميع أرجاء المحافظة؛ بهدف تعزيز الوعي المجتمعي والحفاظ على النظافة العامة.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

ومن جهتها أوضحت مها السيد رئيس مركز ومدينة أبوصوير، أنه بمجرد صدور تكليفات المحافظ قامت الوحدة المحلية لأبوصوير بدعم لجنة خدمات المستقبل التي تم ضمها مؤخرًا للمركز بالمعدات والعمالة لرفع تراكمات القمامة والتي اعتاد الأهالي وبعض المصانع رميها، مما تسبب عنها الكثير من الحوادث نتيجة حجب الرؤية ووجود المخلفات بحرم الطريق موضحة أن محافظ الإسماعيلية شدد على ضبط وتغريم أي سيارة، تقوم بإلقاء المخلفات هناك باقصي غرامة مقررة.





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